Ignacio Ambriz: "Tengo el sueño de dirigir un Mundial y si me toca ir afuera para poderlo lograr, lo haré"

El técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz vuelve a ser candidato a dirigir a la Selección Nacional de Costa Rica.

A sus 59 años, el estratega está al día de hoy sin club, luego de dirigir esta temporada al Santos Laguna de México.

Ambriz atendió a Teletica.com y conversó sobre La Sele, su estilo de juego, su cuerpo técnico y la posibilidad de trabajar con jóvenes.

—¿Cómo analiza usted esta realidad que pasa con Ignacio Ambriz y la Selección de Costa Rica que siempre es candidato al banquillo?

Yo creo que al día de hoy no he tenido ningún acercamiento con ningún directivo, tiempo atrás sí hubo, pero no se me había dado. La primera vez fue cuando dirigía al club León, la segunda vez fue cuando estaba dirigiendo a Toluca y tampoco se dio la posibilidad. Al día de hoy no se me ha acercado nadie, hoy por mutuo acuerdo quedo desligado de Santos, al día de hoy no ha habido ningún acercamiento.

—Usted es un técnico que conoce mucho el área, ha dirigido en México... ¿Siente que puede tener esa capacidad de convertirse en seleccionador nacional?

Te puedo decir que tengo un sueño como entrenador de poder dirigir un Mundial y si me toca ir afuera para poderlo lograr, lo haré, en el fútbol tienes que estar abierto a posibilidades, me siento con la capacidad, tengo 14 años siendo entrenador, yo sé que trabajar en selección en diferente a como trabajas en un club, los tiempos son muy cortos, hay veces que son microciclos que son muy pequeños para acercarte al jugador y tener un diálogo más cercano, pero de ahí en fuera, si hay posibilidad estaré encantado, pero hoy tengo que tener calma.



Hoy hay una camada de jugadores que van a otro ritmo, es saberse adaptar a la nueva versión del jugador joven que todo lo quiere muy rápido.

—Costa Rica es una selección muy joven y en este tema es complejo porque las generaciones de personas cambian: ¿Cómo es usted trabajando con jóvenes?



Justamente en Santos me acaba de pasar, te soy bien sincero, hace un buen tiempo no trabajaba con jóvenes, pero es cierto que siempre encuentro a uno o dos y les ayudo a formarse, hoy con la regla que cambio que hay que completar 1.200 minutos con los jóvenes, he tenido la fortuna que el 60% de la planilla era cantera. Eso me permitió poder tratar a la generación joven en la parte humana, poderlos ayudar en la parte humana que es la que más me interesa y después en la parte futbolística.

En la parte futbolística los animo a que luchen por sus sueños, realmente en esa parte ellos van en un desenvolvimiento más veloz. Eso me ayudó en un club en que el 60% eran jóvenes, mucho canterano.



—Es curioso como la vida y el fútbol pone a cada quien en su lugar, usted ha estado en la puja por la Selección de Costa Rica en dos oportunidades: ¿Podrá la tercera ser la vencida?

Creo mucho en Dios y en sus tiempos, siempre he dejado en sus manos la posibilidad donde me pueda llevar a trabajar y es porque así él lo quiere, siempre te va a poner donde ocupen de tu trabajo, confío mucho en Dios, yo hoy no tengo trabajo, la selección tampoco tiene entrenador, yo dejo en manos de Dios todo si se da la posibilidad yo encantado y feliz y sino siempre deseándole lo mejor a la Selección y a esperar.



—Decía el presidente de la Federación, Osael Maroto, que se busca un cuerpo técnico, no solo un entrenador: ¿Usted tiene a su staff de trabajo permanente o es adaptable o se puede moldear a algún asistente que ya esté aquí en Costa Rica como Paulo Wanchope?

Hoy en el fútbol es cierto que cuentas con uno, dos o tres que son de confianza, pero en el fútbol te tienes que adaptar, entender y tienes que contar con gente cercana que conozca el lugar donde vas a trabajar, hay gente que es de casa y que es buena y tienes que sacarle provecho a todo.

Ahorita que me llamas, estoy renovando mi licencia de UEFA Pro y me ha tocado escuchar a Xavi Alonso, Pochettino, Raúl González y eso ... Es adaptarte a las necesidades que hay, siempre es bueno llevar gente de confianza, pero siempre es abrirse el mundo al fútbol.



—Para hablar también de fútbol... ¿Cuál es el estilo de fútbol que le gusta?



Siempre me gusta tener a mis equipos ordenados, jugué en medio de contención y eso siempre genera que seamos ordenados, intensos en todos los sectores de la cancha, presionar lo más rápido posible tras la pérdida, me gusta tener la posesión de la pelota, soy un obsesionado de eso, a través de entrenadores lo he visto.

Por ejemplo, Luis Aragonés decía que si eras dueño del balón, eras dueño del partido. César Luis Menotti nos decía que el fútbol empieza cuando usted me la da y yo se la regreso. Yo trato de actualizarme con entrenadores que me gustan mucho como Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Xavi Alonso, todos los que están hoy y me gusta el buen fútbol y buen trato de la pelota.

Es cierto que en Selección hay microciclos tan pequeños que hay veces que a lo mejor puede tardar un poco todo eso, yo creo que se puede lograr todo, el jugador que va a selección va con todo y abierto para poder luchar y ganarse un puesto.



—¿Pudo ver algo de Costa Rica en esta última fecha de Liga de Naciones ante Panamá?



Sí, claro. Vi el último partido contra Panamá, la verdad ha hecho un gran esfuerzo, es una selección joven con dos o tres experimentados, a Joel Campbell lo conozco muy bien, a Francisco Calvo que me lo quise llevar para el Toluca y estuvo con Juárez y ahora salió de México. Hay varios jóvenes que me llamaron la atención y varios de ellos están afuera en Europa y eso es importante, no le alcanzó si duraba unos 5 minutos más, lo ganaban.



Y cuando no ganas hay mucha crítica y que son jóvenes... hoy en día la edad es solo una acta de nacimiento, una fecha, luego la gente de experiencia y jóvenes tienen que asumir la responsabilidad y hacerlo bien.



—Para finalizar... ¿Tiene algún mensaje al fútbol de Costa Rica?



Conozco a mucha gente que han venido a jugar a México, a Joel que vino a México y me ha tocado dirigirlo. Tengo una buena relación con varios que hoy son entrenadores.

Es un fútbol de los que en calidad técnica son buenos, han crecido mucho, hoy hay varios en MLS, en Europa y eso la verdad que el jugador va creciendo mucho. Cada liga es importante y de una u otra forma el crecimiento es de los jóvenes y hay que ayudarlos a que sientan esa pasión y no me queda más que desearles todo lo mejor y como lo dije los tiempos de Dios y esperar el momento si es que se da.