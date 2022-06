Técnico de Nueva Zelanda: "Sin duda la presión es para Costa Rica"

13 de junio de 2022, 10:56 AM

A un día de enfrentar a Costa Rica por el repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022, el técnico Danny Hay quiso trasladar la presión a la Tricolor, pues asegura que son el equipo favorito de los medios de comunicación.

“Todo el mundo tiene en cuenta sobre todo el ranking de la FIFA y no están hablando tanto de nosotros, ni de cómo hemos estado jugando en los últimos 12 meses, incluyendo los partidos de este año.

“Sin duda Costa Rica es el de más presión. Lo has mencionado antes la cobertura mediática, bueno los medios no nos dan ningún chance. Pero no sé si eso le gusta a su entrenador porque es mucha carga la que asume mucha responsabilidad y expectativa sobre sus hombros”, aseveró el estratega.