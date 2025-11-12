Técnico de Haití le envía mensaje a los pesimistas antes de enfrentar a La Sele

El técnico de la Selección de Haití, Sébastien Migné, afirmó que su equipo está listo para enfrentar a Costa Rica este jueves a las 8 p. m. en Curazao.

El estratega brindó declaraciones para las redes sociales de la Federación de Haití y esto fue lo que dijo:

Última fecha de la eliminatoria: Cuando tomé mi lugar en esta misión con Haití, hace un año y medio, el objetivo de la fecha de ruta fue poder calificarse a la Copa del Mundo 2026. A pesar de lo que pueden pensar los más pesimistas, todavía estamos en curso para validar este objetivo.



Evidentemente, no será fácil hasta el final, eso es lo que sabíamos, pero en cualquier caso, hace un año y medio, si nos habían dicho que estaríamos en paso y que siempre tendríamos el destino entre nuestras manos, creo que habríamos firmado de inmediato. Y hasta la prueba del contrario, todavía tenemos el destino entre nuestras manos. Sí, es también el alto nivel.



Si en algún momento queremos ir a la Copa del Mundo, tenemos que ganar los partidos. Ganar los partidos contra este tipo de oponentes, no será fácil, pero ese es el objetivo. Tendremos que lograrlo.



Juego contra Costa Rica: Sí, por supuesto. Pero será otro partido, otra historia. Tendremos que lograrlo, si es posible, desde el comienzo del partido.



Hemos tomado tiempo para empezar la Copa del Mundo. Cuando empezamos el partido, ya teníamos 2-0. Ese es el objetivo de este partido. Espero que estemos más fuertes que en el último partido. Y que podamos tener en cuenta las errores que hicimos y las fallas observadas del oponente, porque hay algunas. Y si nunca... Y si nunca nos conectamos, habrá una posibilidad.



Convocatoria: El elegir los jugadores. Sí, pero siempre es complicado, porque mi trabajo quiere decir que hay que eliminar el rostro, la sonrisa, a veces. Será lo mismo para poner un 11 de comienzo, aunque hay 23 jugadores convocados.

Pero estamos aquí para poner a los mejores posibles. No tengo problemas con eso. Creo que la pequeña particularidad en los seleccionados nacionales no son siempre los 23 mejores jugadores.



Son los 23 jugadores que componen el mejor grupo posible para llegar a nuestras filas y poder calificarse para una Copa del Mundo. Pero no, estoy muy contento con lo que veo. Desde esta noche, finalmente tengo el grupo completo.



Claro, un poco tarde, pero el grupo está completo, siento que los chicos están conectados. Ahora, en camino a este maravilloso desafío. En el momento de abordar la reunión del mes anterior, fuimos líderes en la categoría.



Clasificación posible: Por supuesto, matemáticamente es posible. Pero no podemos olvidar esta posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Hoy, tenemos el destino entre nuestras manos. Hace un partido, fuimos líderes del grupo.



Después de una derrota, recedimos en la posición. Si ganamos otra vez, todo puede cambiar. Estaremos frente al Costa Rica.



Es un largo trabajo de resiliencia. Hoy, la categoría puede ser obtenida directamente, pero seguramente pasará por barreras. Esto añadirá la longitud y un necesario de resiliencia.



Pero tengo la impresión de que Haití y mis jugadores nadan bien en las aguas donde necesitamos resiliencia para acceder al Mundial.

Futuro: Lo que me interesa es el futuro, en esta ocasión el próximo partido. Y cuando hay una derrota, que es parte integrante de mi trabajo, tengo la tendencia a decir que nunca pierdo. O gano, o aprendo.



Nelson Mandela, quizás fue mi pasaje a África que me marcó por esta doctrina. Así que aprendemos de estos errores, y creo que es lo que dije antes a mis jugadores. Los grandes jugadores, los grandes hombres son los que se levantan de estos errores.



Se puede caer una vez, pero hay que levantarse. Así que aprendemos, no hay regreso. Si otra vez, si hace un año y medio, después de 13 meses sin victoria para Haití, nos dijeron que estaríamos en la fase de poder calificarnos después de 52 años de ausencia para una Copa del Mundo, nos habríamos firmado de inmediato.



Todavía estamos en la carrera, no será fácil. No tenemos tiempo para errores. Lo que me interesa es la historia.