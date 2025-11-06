Sub-17 se enfrenta a Senegal en juego clave del Mundial

Este jueves, a las 9:45 a. m. (hora tica), la Selección Nacional Sub-17 se medirá ante Senegal en un duelo clave por la Copa del Mundo.

Los ticos llegan luego de empatar ante los Emiratos Árabes Unidos, mientras que los africanos empataron frente a Croacia.

Para los costarricenses no fue un debut sencillo, ya que tuvieron que jugar con diez futbolistas tras la expulsión de Isaac Badilla.

“Creo que lo que hicimos en el primer partido fue muy bueno. Ante la adversidad fuimos fuertes. El equipo supo levantarse de una situación difícil después de la expulsión, del gol e ir hacia el frente a buscar el empate”, explicó el entrenador Randall Row.

El grupo es consciente de la importancia de este compromiso, en el que no hay margen para otro tropiezo.

“Confiamos en lo que vamos a plantear contra Senegal, un rival diferente, más físico pero igual de veloz que Emiratos Árabes Unidos. Lo hemos estudiado bien, tenemos claro cómo le vamos a jugar, dónde podemos hacerle daño y los detalles que debemos cuidar”, concluyó Row.



