Siga aquí el crucial partido entre Costa Rica y Haití

Llegó la hora clave para la Selección Nacional: jugará este jueves a las 8 p. m. ante Haití en Curazao.

La Sele está en segundo lugar con seis puntos, a dos de Honduras, que juega a esa misma hora en Nicaragua.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.

Aquí el detalle de cada uno de los panoramas con su respectiva tabla de posiciones:



Si Costa Rica gana y Honduras gana:



Honduras 11 pts

Costa Rica 9 pts

Haití 5 pts

Nicaragua 1 pts



Si Costa Rica gana y Honduras empata:



Honduras 9*

Costa Rica 9*

Haití 5

Nicaragua 2



*Liderato por goles



Si Costa Rica gana y Honduras pierde:



Costa Rica 9 pts

Honduras 8 pts

Haití 5 pts

Nicaragua 4 pts



Si Costa Rica empata y Honduras gana:



Honduras 11 pts

Costa Rica 7 pts

Haití 6 pts

Nicaragua 1 pts



Si Costa Rica empata y Honduras empata:



Honduras 9 pts

Costa Rica 7 pts

Haití 6 pts

Nicaragua 2 pts



Si Costa Rica empata y Honduras pierde:



Honduras 8 pts

Costa Rica 7 pts

Haití 6 pts

Nicaragua 4 pts



Si Costa Rica pierde y Honduras gana:



Honduras 11 pts

Haití 8 pts

Costa Rica 6 pts

Nicaragua 1 pts



Si Costa Rica pierde y Honduras empata:



Honduras 9 pts

Haití 8 pts

Costa Rica 6 pts

Nicaragua 2 pts



Si Costa Rica pierde y Honduras pierde:



Honduras 8 pts*

Haití 8 pts*

Costa Rica 6 pts

Nicaragua 4 pts



*Líder por goles

