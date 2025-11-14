EN VIVO
Siga aquí el crucial partido entre Costa Rica y Haití

De este partido depende de que La Sele pueda disputar el pase directo al Mundial este martes.

Costa Rica-Nicaragua. Juan Quirós
Por Daniel Jiménez 13 de noviembre de 2025, 18:52 PM

Llegó la hora clave para la Selección Nacional: jugará este jueves a las 8 p. m. ante Haití en Curazao.

La Sele está en segundo lugar con seis puntos, a dos de Honduras, que juega a esa misma hora en Nicaragua.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.

Aquí el detalle de cada uno de los panoramas con su respectiva tabla de posiciones:

Si Costa Rica gana y Honduras gana:

Honduras 11 pts
Costa Rica 9 pts
Haití 5 pts
Nicaragua 1 pts

Si Costa Rica gana y Honduras empata:

Honduras 9*
Costa Rica 9*
Haití 5
Nicaragua 2

*Liderato por goles

Si Costa Rica gana y Honduras pierde:

Costa Rica 9 pts
Honduras 8 pts
Haití 5 pts
Nicaragua 4 pts

Si Costa Rica empata y Honduras gana:

Honduras 11 pts
Costa Rica 7 pts
Haití 6 pts
Nicaragua 1 pts

Si Costa Rica empata y Honduras empata:

Honduras 9 pts
Costa Rica 7 pts
Haití 6 pts
Nicaragua 2 pts

Si Costa Rica empata y Honduras pierde:

Honduras 8 pts
Costa Rica 7 pts
Haití 6 pts
Nicaragua 4 pts

Si Costa Rica pierde y Honduras gana:

Honduras 11 pts
Haití 8 pts
Costa Rica 6 pts
Nicaragua 1 pts

Si Costa Rica pierde y Honduras empata:

Honduras 9 pts
Haití 8 pts
Costa Rica 6 pts
Nicaragua 2 pts

Si Costa Rica pierde y Honduras pierde:

Honduras 8 pts*
Haití 8 pts*
Costa Rica 6 pts
Nicaragua 4 pts

*Líder por goles

