Siga aquí el crucial partido entre Costa Rica y Haití
De este partido depende de que La Sele pueda disputar el pase directo al Mundial este martes.
Llegó la hora clave para la Selección Nacional: jugará este jueves a las 8 p. m. ante Haití en Curazao.
La Sele está en segundo lugar con seis puntos, a dos de Honduras, que juega a esa misma hora en Nicaragua.
Aquí el detalle de cada uno de los panoramas con su respectiva tabla de posiciones:
Si Costa Rica gana y Honduras gana:
Honduras 11 pts
Costa Rica 9 pts
Haití 5 pts
Nicaragua 1 pts
Si Costa Rica gana y Honduras empata:
Honduras 9*
Costa Rica 9*
Haití 5
Nicaragua 2
*Liderato por goles
Si Costa Rica gana y Honduras pierde:
Costa Rica 9 pts
Honduras 8 pts
Haití 5 pts
Nicaragua 4 pts
Si Costa Rica empata y Honduras gana:
Honduras 11 pts
Costa Rica 7 pts
Haití 6 pts
Nicaragua 1 pts
Si Costa Rica empata y Honduras empata:
Honduras 9 pts
Costa Rica 7 pts
Haití 6 pts
Nicaragua 2 pts
Si Costa Rica empata y Honduras pierde:
Honduras 8 pts
Costa Rica 7 pts
Haití 6 pts
Nicaragua 4 pts
Si Costa Rica pierde y Honduras gana:
Honduras 11 pts
Haití 8 pts
Costa Rica 6 pts
Nicaragua 1 pts
Si Costa Rica pierde y Honduras empata:
Honduras 9 pts
Haití 8 pts
Costa Rica 6 pts
Nicaragua 2 pts
Si Costa Rica pierde y Honduras pierde:
Honduras 8 pts*
Haití 8 pts*
Costa Rica 6 pts
Nicaragua 4 pts
*Líder por goles