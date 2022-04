Sele enfrentará a Panamá y Martinica en Liga de Naciones

​​La Selección de Costa Rica quedó ubicada en el Grupo B de la Liga de Naciones junto con Panamá y Martinica.

Además, el A lo conforman México, Jamaica y Surinam. En el C están Canadá, Honduras y Curazao; mientras que en el Grupo D están USA, El Salvador, Granada.

La primera fecha doble será en junio por lo que la Federación Costarricense de Fútbol deberá definir la lista de convocados en caso de que choque con el repechaje mundialista. del 14 de ese mes ante Nueva Zelanda.

​​La fase de grupos del torneo se jugará en un formato de tres ligas, con partidos de local y visitante.

Primero se jugará una fase de grupos, donde el ganador avanzará a las finales, que serán en junio del 2023.

También, la fase de grupos servirá como la clasificatoria para la Copa Oro 2023.​​



