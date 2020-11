Rónald González: "La lista no está cerrada"

El técnico de la Selección Nacional, Rónald González, dio a conocer la lista de la Tricolor para la gira europea que tendrá la próxima semana en la que enfrentará a Catar y el País Vasco.

González contará, para esta ocasión, con la mayoría de los pilares del extranjero, aunque destacan alguna que otra ausencia de peso.

Según el técnico, precisamente el hecho de poder contar con la mayoría de futbolistas que militan en el exterior es un alivio en un año donde ha tenido muy poco trabajo y en el que prácticamente tuvo que improvisar convocatorias en las últimas dos derrotas ante Panamá.

“La importancia es que podemos tener a los futbolistas que no hemos tenido en el año, que, si bien yo conozco, pero aún no he tenido la oportunidad de llamarlos. Nos hubiera gustado tenerlos a todos, pero el año ha sido complicado.

“Creo que esto va a servir para perfilar más la idea y conocerlos más todavía. Hemos perdido un año de actividades y será una oportunidad de oro”, mencionó el estratega.

Eso sí, el técnico de la Mayor mandó un contundente mensaje de que “la lista no está cerrada para nada”.

Keylor en duda.

Precisamente este mismo viernes, y justo antes de la convocatoria, trascendió por parte del PSG, que el tico Keylor Navas arrastra una lesión.

González de igual manera lo convocó y está a la espera de la evolución.

“Ya me comuniqué en horas de la mañana con él y todavía la convocatoria de él está en pie.

“Navas está haciendo todo el esfuerzo para jugar mañana y sí se siente bien perfecto, pero ya tenemos un plan alternativo en caso de que no lo logre, aunque tiene toda la disposición de participar con nosotros”, explicó.

Las sorpresas de Vargas y Román.

Rónald explicó un poco las sorpresivas de los jóvenes Juan Pablo Vargas y Yurguin Román, dos de los futbolistas que más sorprendieron dentro de la nómina.

“Lo de Juan Pablo desde hace tiempo lo veníamos siguiendo desde el pasado, está jugando en Sudamérica y eso es un punto alto.

“Román nos llama la atención la disciplina y su parte integral. Es un jugador tomado en cuenta en la selección Sub-23 y que físicamente ha crecido mucho”.

Ausencias de Bryan Ruiz y Manfred Ugalde.

Pese a que el tema no se tocó directamente, se sabe que para viajar se piden dos pruebas PCR negativas en menos de 72 horas.

Las recientes pruebas aplicadas a los manudos pudieron haberse traído abajo la convocatoria del capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, uno de los futbolistas que no pudieron estar en Concacaf debido a este mal, pese a que está completamente recuperado.

“Las situaciones que enfrentábamos para esta lista nos obligó a hacer muchos cambios, por lesiones y situaciones del virus.

“Tenemos una lista de espera de 6 o 7 jugadores para esperar las pruebas del domingo (que se les aplicarán a todos los futbolistas convocados), entendiendo que el virus es muy cambiante y hemos tenido que sortear muchas cosas”, mencionó.

Sobre la ausencia de Ugalde, González solo atinó a explicar lo siguiente:

"Para nada tiene desventaja estar jugando en segunda división de Bélgica, es un asunto de selección desde un punto de vista del entrenador. A él lo hemos seguido de cerca también, podemos dejar que siga progresando y sabemos lo que da, recordemos que formó parte de la convocatoria de febrero”, señaló.

Felicio Brown, Francisco Rodríguez y Deyver Vega.

Dentro de las sorpresas también trascendió la convocatoria de los tres hombres ofensivos: Felicio Brown, Francisco Rodríguez y Deyver Vega.

“Felicio lo queremos ver desde hace más de un año. Lo fuimos a visitar a Polonia a inicios de este y lo pudimos ver jugar. Es un perfil de jugador que nos gusta, es muy acorde al perfil de Selección Nacional.

“Rodríguez la temporada pasada hizo una buena temporada en Tolima, ahora, pese a que no tiene tantos minutos, creemos que es un jugador interesante casi como delantero u hombre en punta. Es premiar su rendimiento y sus presentaciones.

“Deyver la gira que hicimos en marzo en Europa nos hablaron cosas buenas ha mejorado mucho en la parte física, sus características de extremo son parte de esos jugadores desequilibrantes, también es premiar continuidad”.

Para esta ocasión, González no pudo contar para su convocatoria con Allan Cruz, quien se encuentra lesionado, y Bryan Oviedo, por dar positivo al COVID-19.