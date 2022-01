Rodolfo Villalobos: "Vamos a luchar hasta donde los nos den los números"

De cara a los encuentros contra Panamá, México y Jamaica, en la Federación Costarricense de Fútbol tienen claro el panorama numérico de La Tricolor para poder entrar a pelear por el repechaje a Catar 2022.

Según Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, la Sele sigue pagando caro los dos puntos que se dejaron ir contra Jamaica el pasado 8 de setiembre, cuando ticos y caribeños empataron a un gol.

En ese encuentro, Costa Rica ganaba con gol de Jimmy Marín, pero Shamar Nicholson empató para poner el 1-1.

El máximo jerarca de la Federación afirmó que el calendario irá marcando el desenlace de la eliminatoria. El dirigente aseguró que Canadá es una de las selecciones que todavía no ha visitado Centroamérica, una de las zonas más complicadas de la Octagonal Final.

Los norteamericanos tienen pendiente visitar a El Salvador, Costa Rica y Panamá; y recibir en casa a los Estados Unidos y Jamaica.

​Sin embargo, aunque los números reflejan un panorama en el que las opciones de clasificar al mundial son amplias aún, Villalobos reconoció que debe existir una mejora futbolística que se lo ha hecho saber a los jugadores.

“Estamos fuera de zona de clasificación, tenemos que redoblar esfuerzos. Yo se lo dije a los jugadores, lo que hemos hecho hasta hoy en la primera vuelta no nos alcanza y estamos fuera del mundial. Estamos conscientes de que tenemos que hacer una segunda vuelta radicalmente diferente a la primera”, enfatizó.

“Estoy positivo y vamos lucharla hasta donde los números nos den. No hay otra opción, no existe. Nadie va a tirar el paño hasta que estemos noqueados. Eso no va a suceder”, añadió.