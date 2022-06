Rodolfo Villalobos: "Nadie puede estar pensando en dineros del Mundial en este momento"

Por Christian Sandoval | 8 de junio de 2022, 5:57 AM

El próximo martes ante Nueva Zelanda, la selección nacional no solamente se juega el pase a la Copa del Mundo de Catar 2022, sino que, además, hay en juego una bolsa de alrededor de $11 millones, $9 de ellos del premio otorgado por la FIFA por la clasificación y cerca de $2 millones de dólares por concepto de preparación para participar.



Ante ello, la mirada ansiosa de muchos clubes y Ligas afiliadas a la Fedefútbol están pendientes de la repartición de dineros que incluye la participación en la fiesta futbolera de cada cuatro años.



Y aunque según conoció Teletica.com, ya existen algunos clubes cuyos ingresos se encuentran programados y hasta repartidos por la clasificación al mundial, lo cierto es que en la Federación de Futbol no quieren hablar de ese tema hasta después del juego del próximo martes.



“El proceso ha sido muy complicado y no queremos hablar de nada con respecto a los dineros en este momento. Hemos retrasado cualquier conversación acerca de ello, porque al hablar del impacto positivo de la clasificación, entonces también tendríamos que hablar del impacto negativo en caso de no clasificar, por lo que ese es un tema que hemos venido demorando”, aseguró Rodolfo Villalobos a Teletica Radio en Doha.



“Agendamos una sesión del Comité Ejecutivo para el jueves 16 de junio para evaluar lo sucedido en el repechaje; y en caso de un triunfo y una clasificación, entonces ya veremos cuál sería el proceso de repartición de los dineros”, puntualizó el presidente.



Lo que sí cuestionó el jerarca de la Fedefútbol es que existan clubes o Ligas que tengan compromisos adquiridos sin antes esperar el encuentro ante Nueva Zelanda.