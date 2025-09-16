¿Qué le dijo Miguel Herrera a los federativos?

El seleccionador nacional, el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera, se reunió con los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Osael Maroto, presidente de la Federación, afirmó que la conversación pasó 100% por el tema deportivo, luego de los empates ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).

"El informa pasa por cosas técnicas de cómo vio él los juegos, qué esperaba en los juegos, básicamente, tal vez ya profundizar la parte técnica es una pregunta más para Ignacio Hierro que para mí", comentó Maroto.

El jerarca de la Fedefútbol indicó que "fue un reporte de los dos juegos, de la parte técnica, táctica, de lo que buscaba con las alineaciones y los cambios. Fue más deportivo".

Sobre si hay recomendaciones para futuras convocatorias, Maroto detalló que "ese tema no hablamos, es una decisión 100% de él, es una decisión de él".

Al repreguntarle si habrá el regreso de jugadores de experiencia, Maroto expresó que "esa es una decisión del entrenador".

Osael sí dijo estar "muy preocupados", pero que "el apoyo hacia el cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo en pleno".