¿Puede perder La Sele más puntos e ir de manera directa al Mundial?

Si bien el equipo tico parte como favorito para dejarse los tres puntos, no es estrictamente necesario ganar para mantener vivas las aspiraciones de un boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

A continuación, repasamos cómo está el panorama y qué necesita el equipo de Miguel Herrera.

Cómo está el Grupo C de la eliminatoria

Haití: 5 puntos

5 puntos Honduras: 5 puntos

5 puntos Costa Rica: 3 puntos

3 puntos Nicaragua: 1 punto

A falta de nueve puntos por disputarse, todos los equipos conservan opciones matemáticas de clasificación.

Qué necesita Costa Rica

Si la Selección Nacional derrota a Nicaragua, alcanzaría los seis puntos y dejaría a los pinoleros prácticamente sin posibilidades.

Sin embargo, incluso con un empate o una derrota, los números todavía le permiten al conjunto tico seguir peleando por la clasificación directa.

El mejor escenario para La Sele

El escenario ideal para Costa Rica este lunes sería un triunfo ante Nicaragua y un empate entre Haití y Honduras, lo que dejaría la tabla de posiciones de esta manera:

Haití: 6 puntos

6 puntos Honduras: 6 puntos

6 puntos Costa Rica: 6 puntos

6 puntos Nicaragua: 1 punto

En este panorama, La Sele dependería de sí misma, con dos partidos decisivos en noviembre.

Lo que viene para noviembre

Costa Rica cerrará la eliminatoria con dos duelos determinantes:

Haití (en Curazao)

Honduras (en el Estadio Nacional)

Un triunfo esta noche sería un paso importante hacia el Mundial, aunque el encuentro frente a Haití apunta a ser el más clave y definitorio del grupo.