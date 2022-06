Presidente de Fedefútbol: "No vamos a proteger a nadie, vamos a hacer valer el reglamento"

La Federación Costarricense de Fútbol (FCFR) espera mano dura por parte del Comité de Licencias en el caso de un presunto vínculo entre Guanacasteca y el Herediano.

Así lo aseguró el presidente Rodolfo Villalobos en una conferencia de prensa desde Catar.

El jerarca lamentó tener que tocar este tema a pocos días de disputar el repechaje mundialista y aseguró que no se protegerá a nadie, esto debido a que Jafet Soto y Orlando Moreira, dos de los implicados en las investigaciones dadas a conocer por La Nación, cuentan actualmente con cargos en la Fedefútbol.

“Lo que haya que estudiar se va a estudiar. Lo que haya que pasar al Disciplinario habrá que pasarlo, lo que habrá que pasar a Ética habrá que pasarlo. La Federación no está para proteger a nadie, no está para cubrir a nadie y en eso estoy por mi nombre y por el de mis hijas, yo no le debo ningún favor a nadie, siempre voy a velar porque la Federación salga siempre bien librada de estas situaciones”, expresó contundentemente el presidente.

También se refirió a la denuncia que hace Jicaral de paralizar el descenso, debido a toda esta polémica por la aparente duplicidad de licencias.

“Difícilmente el fútbol de Costa Rica esté unido ante un objetivo, normalmente el equipo que desciende siempre intenta quedarse, congelar el descenso o presentan una denuncia.

“Siempre van a intentar imponer sus objetivos propios por encima de lo que se está viviendo”, indicó.

Villalobos manifestó que en la Fedefútbol hay órganos suficientes para asegurar un buen proceso de investigación en este tema.

“El Comité de Licencias no es el FBI, ellos tienen un rol en el fútbol de Costa Rica, ellos ahorita están procediendo en una investigación con base en unos documentos y una situación que se presentó.

“La federación es suficientemente robusta para canalizar mediante los órganos que la componen cualquier tipo de denuncia. En la próxima sesión del Comité Ejecutivo ya se estará nombrando a la Comisión de Ética que ya había vencido el periodo hace dos meses. Ya se tienen prácticamente los nombres y el próximo jueves la daremos a conocer”, reconoció el jerarca.