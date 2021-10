Prensa de Honduras no ve a Costa Rica en Catar 2022

La prensa de Honduras es directa y asegura que difícilmente Costa Rica clasifique al Mundial de Catar 2022.

Aunque admiten también que el panorama tampoco es nada alentador para su propia selección y ven a Canadá y Panamá por encima de ambas selecciones.

En un rápido sondeo realizado por Teletica.com en colaboración con los enviados de Teletica Radio a San Pedro Sula para el partido eliminatorio de este jueves, la prensa del país hermano le restó protagonismo a La Sele luego de los tres primeros resultados donde ni se ganó ante Panamá, México y Jamaica.

El periodista Elvin Altamirano de Radio San Pedro aseguró que Costa Rica no pasa un buen momento y que el cambio generacional no fue el adecuado, de ahí que esté cuesta arriba en la eliminatoria.

“Costa Rica se quedó en aquel Brasil 2014 que hizo un tremendo papel, pero no hicieron cambios a tiempo. El resultado ante Jamaica en San José fue de lo peor e inesperado. Me parece que la selección de Panamá estaría luchando el repechaje por debajo de los tres Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá)”.

Manuel Turcios de Radio América, fue el más positivo de los consultados y explicó que pese a todo la Tricolor mantiene el cartel de favorito a uno de los tres boletos directos y un repechaje del área de Concacaf.

“Se sigue viendo a Costa Rica como una de las selecciones favoritas para ir al campeonato mundial de Catar porque tiene figuras de renombre como Bryan Ruiz, Celso Borges o al mejor arquero del mundo, Keylor Navas.

“Lo de Costa Rica ha sido complicado, pero aún así se le sigue viendo como uno de los favoritos para obtener uno de los pases directos al campeonato mundial, no se le esconde la historia pese a los resultados que obtuvo en los primeros tres partidos eliminatorios”, explicó.

El periodista de Canal 12, Julio César Cruz, afirma que La Sele pasa un mal momento, pero no cree que sea goleada ni mucho menos en su visita a Honduras, más bien ve un partido cerrado.

Eso sí, no coloca a la selección dentro de las clasificadas a Catar 2022.

“En este momento Costa Rica no es ni favorita ni siquiera para ir al repechaje y no hablo de puntos, si no por el estilo de juego, de la forma de juego, de como lo están haciendo, en Panamá no hicieron ni un remate al arco, son muy pocas las armas que la selección a mostrado en estos momentos, así que tiene mucho que mejorar, no sé si lo hará con Suárez en la eliminatoria, pero de momento la cosa no pinta nada bien, cuidado y no consigue un papel histórico de quedar en los últimos lugares”, aseveró.

Finalmente, Jenny Fernández, del Diario Diez y la cadena ESPN, menciona que al inicio veía a Costa Rica candidata a luchar por el repechaje, pero a “hoy veo a los canaleros sacando ventaja, pues a ustedes les ha costado mucho el cambio generacional”.

Al final, lo único que hablarán son los resultados conseguidos en la cancha y este jueves, Honduras y Costa Rica tendrán un duelo vital en búsqueda de su boleto a Catar 2022.