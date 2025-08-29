Miguel Herrera: “Ningún partido se gana con la camiseta, el nombre y la historia”

A una semana de que la Selección Nacional inicie la última fase de la eliminatoria de Concacaf, el técnico Miguel Herrera enfatizó que no se puede menospreciar a ningún rival. Costa Rica comparte grupo con Honduras, Nicaragua y Haití, y solo el primer lugar avanzará de forma directa al Mundial 2026.

“Ningún partido se gana con la camiseta, el nombre y la historia. De hecho, se pierden más partidos pensando así”, sentenció el mexicano.

Los dos primeros juegos de esta tercera fase serán ante Nicaragua, el 5 de septiembre, y contra Haití, el 9, de visita y en casa, respectivamente.

Consultado sobre el papel de los clubes ticos en la Copa Centroamericana, ya que Herediano y Saprissa no lograron sellar boletos a cuartos de final, Herrera aclaró:

“Me preocupa ver a los jugadores que vamos a torneos. La Selección no es un club y a veces depende de un extranjero o del entrenador. Me parece que nada tiene que ver la situación”.

El timonel insistió en que el equipo debe dejarlo todo en la cancha:

“Vamos a salir a matarnos sin importar quién esté al frente”.