Miguel Herrera lo reconoce: "Estamos nerviosos todos"

El seleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera, reconoció que "todos están nerviosos" debido al complejo momento que vive la Tricolor en la eliminatoria mundialista.

Herrera concedió una entrevista a Teletica Deportes Radio y a Deportes Monumental para analizar el presente de La Sele, previo a los cruciales partidos frente a Honduras y Nicaragua.

"No estoy en un lecho de rosas", dijo Herrera, segundos antes de reconocer que hay nerviosismo por estos partidos que se avecinan camino a la cita mundialista.

"Estamos nerviosos todos, yo vengo a trabajar, si me traen es para buscar el mejor resultado, yo no vengo de pasada y me voy, yo vine con un idea muy clara, me juego mi prestigio, estamos en una misma circunstancia, todos estamos buscando ir al Mundial, estamos nerviosos todos", agregó El Piojo.

Además, Herrera indicó que "trabajando" es la clave para lograr los resultados positivos, pues "no encuentro otra forma".

Sobre el encuentro frente a los hondureños del próximo 9 de octubre, Herrera afirmó: "Hay un partido de nervio, vamos a un lugar donde ellos están deseando ir a un Mundial".

Difícil momento



La Tricolor vive un momento muy complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.



A hoy está afuera de la Copa del Mundo y hasta del repechaje, al ser segundo del Grupo C.



Los dirigidos por Miguel Herrera son segundos del Grupo C con dos puntos, por abajo de Honduras (4) y los mismos que Haití (2). Solo una unidad por encima de Nicaragua (1).



La siguiente fecha será el 9 de octubre en Honduras y el 13 contra Nicaragua.

