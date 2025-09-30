El Piojo explica llamado de Creichel Pérez: "Lo mejor no es debilitar a un equipo por castigar a alguien"

El futbolista de Alajuelense, Creichel Pérez, quedó fuera de convocatoria para el juego de Alajuelense ante Motagua de Honduras por indisciplina, pero, al mismo tiempo, fue convocado a la Selección Nacional por el técnico Miguel Herrera.

El Piojo explicó el llamado de Pérez y señaló que hay diferentes maneras de sancionar a un futbolista y que donde más les duele es en el bolsillo.

"Yo creo que cada quien toma sus decisiones, la lista ya la teníamos desde antes, tendré que hablar con la gente de la Liga a ver qué pasó. Cuando regresen hablaré con ellos, me parece que es un joven con mucho futuro, aprenderá de estos errores, son errores que los van a marcar si siguen así, él tendrá que aprender de esto", comentó Herrera.

Desde la óptica del seleccionador nacional, el castigo de la Liga fue severo, pues va en detrimento del rendimiento de la institución, máxime que tiene que darle vuelta el resultado (1-0) para seguir con vida en Copa Centroamericana.

"El castigo que le impone la Liga es fuerte, no sé si será bueno o no, es decisión de ellos, debilitar a tu equipo y dónde más me duele en la bolsa, a veces es mejor una buena multa que castigarlo con no jugar un partido. La forma más importante de encaminar a un jugador es esa. Hay que ser disciplinado si no el fútbol no te arropa", añadió El Piojo.

Además, Herrera señaló que lo llamó porque "la lista ya estaba echa", pero reiteró que conversará con los rojinegros para ver qué pasó.

"Cuando regresen hablaremos, vamos a ponernos de acuerdo, que fue lo que pasó, lo ha demostrado en los últimos partidos, ha andado muy bien, hay que ver qué es lo mejor, lo mejor no es debilitar a un equipo por castigar a alguien. La sanción puede ser de muchas formas, esa es la decisión del Machillo y lo respeto a lo mejor yo también digo que no venga por si hizo algo muy grave".



Pérez no viajó a suelo catracho para enfrentar al Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La Liga va abajo en el marcador 1-0.



Creichel es uno de los jugadores más sobresalientes del equipo y pese a esto, el club tomó la decisión de que no formara parte del plantel que afrontará este compromiso.



