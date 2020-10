Microciclo de La Sele arrancó con 25 jugadores

Este lunes arrancó el microciclo de la Selección Nacional, que se desarrolla en las fechas que se iba a jugar un fogueo contra México, con la participación de 25 jugadores del medio local.



De los convocados faltaron Jonathan Moya por lesión, Cristian Martínez por las pruebas COVID-19 en San Carlos y Jurguens Montenegro fue convocado en lugar de Barlon Sequeira, quien presentó un malestar físico, y el grupo al final lo conformaron tres arqueros y 22 jugadores de campo.

Dada la situación que se vive por la pandemia esta es una oportunidad para que los futbolistas del torneo local se puedan mostrar ante Rónald González y su cuerpo técnico.

“Es vital ya verlos en la cancha y verlos cómo se relacionan, además de cómo mejoran sobre la idea que se quiere, aunque sean pocos días. Una cosa es verlo en sus equipos y otra en la Selección, donde muestran todo su potencial”, señaló el asistente Douglas Sequeira.

“Siempre es orgullo estar acá, sea para un microciclo o partido oficial. Los jugadores del ámbito local sabemos que en este momento tenemos la oportunidad y debemos aprovecharla”, indicó Osvaldo Rodriguez del Santos,

“En lo personal vamos pasito a pasito. No he llegado al nivel al que me acostumbro a dar, pero el tiempo y el día a día lo van a dar. Si uno quiere estar en la Selección y competir a nivel internacional, siempre tiene que estar un paso más delante de lo mostrado”, explicó Leo Moreira del Alajuelense.

Sequeira concluyó diciendo que “el fútbol es de rendimiento y hay muchos jugadores de mucha experiencia que están fuera del país y que marcan tendencia, pero han aparecido nuevos valores que es importante que conozcan la metodología del entrenamiento”.