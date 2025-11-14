Medio tiempo: La Sele está cayendo y el Mundial se escapa



De momento el Mundial está lejos. La Selección Nacional cae 1-0 ante Haití al final del primer tiempo, despidiéndose así de la Copa del Mundo 2026.

De no ser por las intervenciones clave de Keylor Navas, La Sele ya estuviera abajo en el marcador por más goles, así de mal se presentó la Tricolor.

El único tanto lo marcó Frantzdy Pierrot al minuto 44 haciendo temblar a todo un país.

La más clara de la Tricolor fue por intermedio de Alonso Martínez, pero el portero Placide achicó bien.

De momento, los dirigidos por Miguel Herrera deberá remontar en la complementaria para seguir teniendo vida en la eliminatoria, pues, ni para el repechaje está alcanzando.



