¿Manfred Ugalde será suplente ante Haití?

La Selección Nacional ya arribó a Curazao para hacerle frente al vital partido ante Haití y de inmediato una de las posibilidades que surgen para el juego es que Manfred Ugalde será suplente este jueves.

Según supo Teletica Deportes, el hecho de traer casi 30 horas de viaje desde Rusia y realizar apenas medio entrenamiento lo marginaría de la formación titular para el partido ante los caribeños.

Incluso, el técnico Miguel Herrera dio pistas con respecto a la suplencia del atacante del Spartak de Moscú.

“Sí, sí, es una situación difícil la de Manfred, porque viajó prácticamente 30 horas de su último partido a llegar con nosotros. Tuvo un viaje de 30 horas más allá de regresar a su casa, tomar el vuelo hasta el día siguiente en la tarde. Entonces, es una situación difícil y que también, además, consiente de que tiene una tarjeta amarilla”, explicó a los medios ubicados en Curazao.

De esta manera, la alineación titular sería de la siguiente manera: Keylor Navas en el arco, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Haxzel Quirós y Francisco Calvo en la parte baja; como volantes estarían Celso Borges, Orlando Galo, Carlos Mora, Josimar Alcócer y en punta, Alonso Martínez.

La Tricolor apenas realizó un breve reconocimiento de la cancha del estadio Ergilio Hato inmediatamente después de su arribo al aeropuerto, lo curioso es que se encontraron con la selección de Haití que justo haría el reconocimiento a esa misma hora, lo que provocó un encontronazo.

El partido será este jueves a las 8 p. m. transmisión de Canal 7, Teletica Radio y el app de TD Max.







