Luis Fernando Suárez: "Tenemos que dar un salto de calidad muy grande en ofensiva"

La Selección Nacional de Costa Rica quedó contra las cuerdas tras los primeros tres duelos de la octagonal donde solo pudo cosechar dos puntos de nueve posibles.



Los ticos no pudieron pasar del empate 1-1 ante Jamaica y llegará a los partidos de octubre sin la confianza que dan los triunfos.

Para el técnico, Luis Fernando Suárez, los graves problemas de la Tricolor pasan por la generación de volumen ofensivo.

​“Tenemos que dar un salto de calidad muy grande en la parte ofensiva… Miraremos que otras posibilidades tenemos”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

A Suárez le gustó la labor durante la primera parte, pero destaca que el gol caribeño apenas al arrancar el complemento lastimó muchísimo al equipo.

“Fue un buen primer tiempo. Desmejoró mucho en el segundo, el gol pesó mucho en la parte emotiva y no supieron que hacer con el 1-1”, señaló.

Otro de los problemas detectados en este arranque eliminatorio son las pocas variantes tácticas que se pudieron aplicar para buscar nuevas respuestas.

​“Pecamos mucho de intentar jugar siempre desde el campo propio, las llegadas no fueron expeditas y ellos contragolpearon bien”, agrega.

Como equivocación personal, Suárez añade que pecó al alinear a Joel Campbell desde el arranque y no guardárselo como revulsivo, tal y como lo hizo ante México pese a sus molestias físicas.

“Si creo que me equivoco en algo es que Campbell no podía estar para todo el partido. No podía confiar tanto en su capacidad”, concluyó.

Por último, dijo que la ausencia de Manfred Ugalde en la convocatoria se tomó debido a su rendimiento ante Panamá, donde según Suárez, se vio muy superado físicamente.