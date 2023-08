Luis Fernando Suarez rompió el silencio

“El partido con España fue el que más me dejó en muchos sentidos, hay que aprender de todo eso. El Mundial, España, el partido con Japón y Alemania y lo demás que vi, me demostró que hay muchas cosas distintas. Ahora se habla de transición, que es necesario estar preparado y que en determinando momento las exigencias para los creativos es mucho más que crear, que es más físico que antes y uno no se puede quedar estático. No solamente el talento hoy vale en el fútbol. Si algo me enseñó este Mundial es que hay que estar modernizándote y pensado en las cosas nuevas”.