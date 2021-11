Legionarios de la MLS arriban para completar a La Sele

Rónald Matarrita, Randall Leal y Allan Cruz arribaron al país la tarde de este lunes para incorporarse a la Selección Nacional de Costa Rica y completar el grupo de cara los juegos eliminatorios ante Canadá y Honduras.

Los tres seleccionados reconocieron la obligación de ganar o sumar en estos encuentros, ya que Costa Rica es quinto de la tabla con 6 puntos.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos. Difíciles como todos, pero tenemos que tomarlo con responsabilidad y buscar los puntos. Todos los equipos son complicados de visita. Tenemos la obligación de ganar y eso lo entendemos”, aseguró a su llegada Randall Leal.

“Mientras la matemática dé siempre estamos dentro y tenemos la mentalidad ganadora de que los partidos se pueden sacar”, dijo Rónald Matarrita.

Por su parte, Allan Cruz, quien regresa a la Tricolor para debutar en esta eliminatoria, afirmó que se siente muy motivado por llamado.

“Era algo difícil, no estar convocado y no poder aportar. Ahora gracias a Dios estoy aquí, siempre vengo feliz y motivado por representar a mí país. Ahora aprovechar los minutos que me vayan a poner”, manifestó el volante.

El lateral, Ronald Matarrita, aprovechó para aclarar que en ningún momento tuvo alguna diferencia con Keylor Navas, tal y como trascendió en redes sociales.

Costa Rica ya cuenta con grupo completo para comenzar la preparación de cara a los encuentros contra Canadá en Edmonton este viernes; y contra Honduras en el Estadio Nacional.