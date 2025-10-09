La Sele suma una única alegría por eliminatoria en suelo catracho

Hace 24 años, Costa Rica cosechó su única victoria en suelo hondureño por una eliminatoria mundialista.

Aquella gesta ocurrió el 1° de julio del 2001 en el estadio Tiburcio Carias Andino, hoy conocido como Chelato Uclés.

La Sele venció en aquella ocasión 2-3 a un equipo catracho plagado de grandes jugadores.

El conjunto dirigido por Alexandre Guimarães dio un golpe de autoridad en una de las plazas más complicadas de la región.

Los hondureños, con el empuje de su afición y figuras como Amado “Lobo” Guevara y David Suazo, no pudieron frenar a un equipo tico que se plantó con carácter y calidad.

Los goles de Paulo Wanchope, Rolando Fonseca y Mauricio Solís sellaron una victoria memorable.

Aquel día La Sele alineó con: Eric Lonis, Harold Wallace, Reynaldo Parks, Gilberto Martínez, Jervis Drumond, Carlos Castro, Rodrigo Cordero, Mauricio Solís, Wilmer López, Rolando Fonseca y Paulo Wanchope. Cambios: Rónald Gómez, Hernán Médford y Walter Centeno.

Costa Rica abrió el marcador con un gol de Wanchope, que aprovechó un error defensivo para poner el 0-1 al minuto 9.

Luego, Fonseca aumentó la ventaja con un remate preciso que silenció el estadio al 13’.

Honduras reaccionó con dos tantos del “Lobo” Guevara, que empató el marcador y encendió las gradas, pero el guion tenía reservado un cierre épico.

En el tramo final, una jugada colectiva entre Wanchope y Centeno terminó con Mauricio Solís enviando el balón al fondo de la red para decretar el histórico 2-3.

“Pues sí, yo estaba bromeando un poco con mi señora. Le decía que cuando Costa Rica vuelva a ganar en Honduras, posiblemente ya el recuerdo mío no quede tan claro como ahora, que a pesar de los 24 años que ya pasaron, todavía la gente lo recuerda, pero ojalá que ese, recuerdo ya quede borrado con el triunfo de Costa Rica que necesitamos en esta eliminatoria”, declaró Solís en entrevista con Teletica.com.

Aquel resultado fue clave para que la Tricolor encaminara su clasificación al Mundial de Corea y Japón 2002, torneo al que accedió como líder del hexagonal final de la Concacaf.

En cambio, Honduras quedó rezagada en la tabla y fuera de la cita mundialista, pese a haber mostrado un fútbol competitivo durante buena parte de la eliminatoria.

Cabe resaltar que Costa Rica también registra otra victoria en Honduras en 1955, pero fue por el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol. Ese día, la Tricolor cosechó una victoria 1-2.

Lo cierto es que, 24 años después, ese triunfo del 2001 sigue siendo el único de Costa Rica como visitante en Honduras por una eliminatoria mundialista, y pese a que sumemos 12 años sin caer ante los catrachos en estas instancias, hoy volver a sonreír en Honduras es algo vital si queremos acudir al Mundial 2026.