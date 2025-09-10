La Sele se marcha al descanso con un solvente 2-0

Era tanta la necesidad que ni sentarse dejaron a los aficionados y ya La Sele lo ganaba 1-0 a Haití.

Al finalizar la primera parte, lo que parecía ser un partido más complicado, la Tricolor terminó con un solvente 2-0.

En 56 segundos de juego, Kenneth Vargas aprovechó un buen pase de Manfred Ugalde para abrir el marcador y poner la alegría en un Estadio Nacional con muy poca asistencia.

Este fue el tercer gol más rápido de La Sele en una eliminatoria.

Alonso Martínez y Carlos Mora intentaron ampliar el marcador con muy buenos remates, pero el portero suplente Josue Duverger (el titular no pudo viajar) y el poste se los impidieron.

Haití agarró un poco de confianza y exigió al máximo a un Keylor Navas que hasta ese momento era un aficionado más.

Pero vino el segundo tanto en una rápida jugada que dejó mano a mano a Alonso Martínez al 34' ante el guardameta para definir por debajo y poner así el 2-0 en el marcador.

Martínez pudo poner el tercero, pero la dejó ir en el mano a mano. Esto selló el descanso y ahora falta por ver si se puede ampliar más el marcador en la complementaria.