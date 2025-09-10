EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

La Sele se marcha al descanso con un solvente 2-0

Kenneth Vargas y Alonso Martínez marcaron para La Sele en la primera mitad.

Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por José Fernando Araya |9 de septiembre de 2025, 20:47 PM

Era tanta la necesidad que ni sentarse dejaron a los aficionados y ya La Sele lo ganaba 1-0 a Haití.  

Al finalizar la primera parte, lo que parecía ser un partido más complicado, la Tricolor terminó con un solvente 2-0. 

En 56 segundos de juego, Kenneth Vargas aprovechó un buen pase de Manfred Ugalde para abrir el marcador y poner la alegría en un Estadio Nacional con muy poca asistencia. 

Este fue el tercer gol más rápido de La Sele en una eliminatoria. 

Alonso Martínez y Carlos Mora intentaron ampliar el marcador con muy buenos remates, pero el portero suplente Josue Duverger (el titular no pudo viajar) y el poste se los impidieron. 

Haití agarró un poco de confianza y exigió al máximo a un Keylor Navas que hasta ese momento era un aficionado más. 

Pero vino el segundo tanto en una rápida jugada que dejó mano a mano a Alonso Martínez al 34' ante el guardameta para definir por debajo y poner así el 2-0 en el marcador. 

Martínez pudo poner el tercero, pero la dejó ir en el mano a mano. Esto selló el descanso y ahora falta por ver si se puede ampliar más el marcador en la complementaria. 

InstagramTeleticacom

Tags
Más notas