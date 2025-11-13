La Sele llega como favorita frente a Haití, aunque la historia no garantiza el triunfo

La historia lo recalca, pero la Selección Nacional debe remarcarlo.

Costa Rica cuenta con un balance histórico favorable ante Haití, su rival de turno y donde no se le permite dejar puntos para soñar con el boleto directo al Mundial 2026.

De 15 juegos disputados, la tricolor suma 8 victorias con 34 goles a favor, siete empates y una sola victoria de Haití (15 goles).

Por si fuera poco, el equipo patrio únicamente suma un fallo en el Caribe hace precisamente 25 años.

Aquella ocasión se perdió 2-1 ante Barbados, lo que complicó el camino rumbo a Corea y Japón 2002 antes de realizar una hexagonal final de ensueño.

Son 22 juegos visitando el Caribe: ha triunfado en 12 ocasiones, con siete empates y solo tres derrotas, para un rendimiento del 65%.

Sin embargo, la historia queda de lado cuando vemos el último partido ante Haití acá en el Estadio Nacional.

La Sele vencía 2-0 en la primera mitad con goles de Kenneth Vargas y Alonso Martínez; sin embargo, la etapa complementaria fue una pesadilla y el haitiano Duckens Nazon marcó tres goles (incluida una chilena) para poner en zozobra todo el Estadio Nacional.

No fue hasta que Juan Pablo Vargas marcó el 3-3 definitivo para salvar la honra.

Con este antecedente, Haití pinta a ser un rival al que históricamente se le ha vencido, pero que en los últimos duelos es un hueso duro de roer, pues ya son cuatro partidos sin obtener la victoria, dos empates por Liga de Naciones, una derrota por Copa Oro 2019 y el último empate en setiembre por las eliminatorias.