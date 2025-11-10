La Sele con ventaja: Haití comenzará a entrenar hasta este martes

La Selección de Costa Rica parte con ventaja para el crucial partido de este jueves frente a Haití a las 8 p. m.

La Federación Haitiana de Fútbol informó que el equipo comenzará trabajos hasta este martes en Curazao, a 48 horas del compromiso.

Realidad contraria vive La Sele, que desde el miércoles pasado realizó trabajos con un microciclo de trabajo del seleccionador Miguel Herrera.

Y que desde este lunes, en el Proyecto Gol, ya prepara el juego frente a los haitianos.

Incluso, la lista para los partidos ante Haití y Honduras la conforman 26 jugadores; de ellos, 14 son del ámbito nacional. Esos 14 jugadores entrenaron desde la semana pasada acompañados del legionario Julio Cascante.

En fechas FIFA de selecciones en las que se tiene poco tiempo para trabajar este panorama podría suponer una ventaja para la Tricolor.