Jugadores llamados al microciclo se darán a conocer el lunes

La Federación Costarricense de Fútbol adelantó que será el lunes cuando se dé a conocer la lista de 24 jugadores que formarán parte del microciclo de la Selección Nacional, previo a los partidos contra Haití y Honduras.

El primero se jugará en Curazao el 13 de noviembre y el segundo el 18, en el Estadio Nacional de La Sabana.

“La lista oficial se dará a conocer el próximo lunes 3 de noviembre, luego de la jornada 15 del Campeonato de Apertura de Unafut”, informaron desde el ente federativo.

El microciclo finalizará el sábado 8, momento en que Miguel Herrera dará a conocer los convocados a la fecha eliminatoria, y estos entrenamientos arrancarán el 10 de noviembre.

“La salida de la Selección Nacional rumbo a Curazao se mantiene para el 12 de noviembre a las 2 p. m., vía chárter”, concluyeron.