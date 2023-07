Jugadores de La Sele se refirieron a polémicas declaraciones de Ronald Gómez

"Me trataron bien desde el inicio, no puedo hablar mal de nadie. Yo era un jugador que siempre tuvo a disposición a Iván Niño, a John Jairo Bodmer, excelente también. No pudimos respaldar como lo queríamos dentro del terreno de juego".

"Él lo dijo, yo no me quiero meter en ese tema, lo pasado, pasado. Estoy muy agradecido con el profe porque me dio su oportunidad. Es mejor no entrar en detalles. Él lo dijo, se respeta y ya".



"Mejor no entrar en detalles, a mí me tocaba entrenar y jugar. Yo creo que no (eran cortos)".