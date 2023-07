La Bala Gómez criticó a Suárez: "Esta selección lo que menos hacía era trabajar"

Por Daniel Jiménez | 25 de julio de 2023, 8:24 AM

El exasistente técnico de La Sele, Ronald La Bala Gomez, no tuvo reparo en criticar con dureza el trabajo del técnico Luis Fernando Suárez.

Gómez brindó una amplia entrevista en el programa Al pie del Deporte y el sitio everardoherrera.com con el experimentado periodista Everardo Herrera.

Aquí sus 10 frases más polémicas:

"Conforme fueron pasando los entrenamientos empecé a ver que la metodología de trabajo era muy sencilla, no había nada nuevo, más bien me sorprendió la forma de los entrenamientos, con malas planificaciones. Uno llegaba a los entrenamientos y no se sabía que era lo qué se iba a realizar, no había planificación grupal".



"Al principio me recibieron bien, pero luego empezó a presentarse como un recelo porque yo era una de las personas que decía que las cosas se estaban haciendo mal en metodología de trabajo, no le estábamos dando a los jugadores lo que realmente necesitan para competir. Empecé a tener contras por considerar que los entrenamientos no eran los adecuados".



"A mí me tocaba hacer mi respectivo informe y al cumplir mi primer mes lo iba a realizar y se lo dije a Luis Fernando Suárez y me prohibieron que diera el informe, se me dijo que eso era responsabilidad de él (Suárez), al final no lo pude dar y no hubo importancia porque en la Federación las personas que estaban no supervisaban mucho, no estaban en los entrenamientos, no supervisaban esas cosas, eso no repercutió de ninguna forma".

"El nivel de los entrenamientos era muy bajo".



"La preparación del Mundial fue muy por debajo a lo que una selección necesita para este tipo de torneo, una selección debe estar preparada muy bien en la parte física y en la parte técnica, nosotros físicamente éramos un desastre".



"Nosotros en la eliminatoria en los últimos 20-15 minutos siempre teníamos 3-4 jugadores acalambrados, no aguantaban el ritmo de los 90 minutos y eso para el Mundial fue lo peor, yo sabía que muy posiblemente íbamos a recibir ese tipo de resultados, nosotros no trabajamos para competir con el tipo de rivales que enfrentamos".

"La preparación para el Mundial fue muy mala, pésima, nefasta, fue algo increíble, yo estaba totalmente en desacuerdo con lo que se estaba haciendo".

"El nivel de los entrenamientos era muy bajo, eran 20 minutos de entrenamiento y pare de contar, esta selección lo que menos hacía era trabajar, los resultados fueron acorde a lo que nosotros hacíamos".



"Yo tuve muchos problemas cuando se armaban las listas de convocados porque yo debatía, yo era el único que decía qué era lo que no me gustaba, la toma de decisiones para buscar a los jugadores idóneos para el Mundial no se hizo, para mí en la eliminatoria y el Mundial fue frustrante ver la irresponsabilidad que había en la forma de trabajar".



"No quería hablar antes para que no dijeran que yo estaba resentido de no estar en la Fedefútbol y no es así, lo que yo estoy es molesto por lo poco que le dimos a los futbolistas en el Mundial, el poco trabajo, la poca información y las pocas armas necesarias para que ellos triunfaran, no se planificó bien las cosas".