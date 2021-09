Jorge Luis Pinto pide tiempo para Luis Fernando Suárez en La Sele

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien dirigió a la Selección Nacional en el Mundial de Brasil 2014, presentó este viernes su nuevo libro “Táctica y estrategias de los Mundiales ” donde analiza el estilo de juego en las Copas del Mundo.

Durante la presentación, Pinto -con algunos momentos de emotividad- tocó algunos temas de actualidad y uno de ellos es el panorama de la Selección Nacional camino a Catar 2022 en donde pidió paciencia para su coterráneo Luis Fernando Suárez.

“No la he visto en su totalidad, veo los reportes de la prensa internacional, pero hay que tener calma y buscar el apoyo y el respaldo y que el jugador se sienta seguro para que mejore, vendrá una mejoría sin duda”, indicó el estratega.

Además, tuvo palabras para los costarricenses que lo apoyan y la agradecen por la gesta de Brasil 2014.

“Siempre me emociono porque siento gratitud como digo y lo repito, algunos dicen todavía “gracias” pero no, más bien gracias a ustedes porque me dejaron dirigir, siento gratitud de la gente y son muy especiales”, mencionó.

Finalmente, expresó lo que significa el libro para los seguidores de la Tricolor.

“Contento y feliz de que puedan ver cómo jugó su equipo y hay gran parte de eso y de las otras selecciones en el libro”, concluyó.

Colaboraron los periodistas Juan Ulloa y Ricardo Cordero.