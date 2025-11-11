¡Histórico! Las grandes hazañas que están por cumplirse en Concacaf

La Concacaf está por vivir una doble jornada de alto impacto para definir a sus tres selecciones que asistirán al Mundial 2026, así como los dos campos al repechaje.

De las 12 selecciones que están en la fase final de la clasificación, solo Costa Rica, Honduras y El Salvador han asistido a más de una Copa del Mundo y siete han firmado una participación en la cita.

Aquí las hazañas que podrían gestarse en Concacaf y regresos históricos o primeras participaciones en una eventual competencia planetaria en el 2026

Grupo A

Surinam: Nunca ha ido al Mundial.

Panamá: Solo ha ido a un Mundial (2018). Podría firmar su regreso tras ocho años.

Guatemala: Nunca ha ido al Mundial.

El Salvador: Solo ha ido a dos Mundiales (1970 y 1982). Podría firmar su regreso tras 44 años.

Grupo B

Jamaica: Solo ha ido a un Mundial (1998). Podría firmar su regreso tras 28 años.

Curazao: Nunca ha ido al Mundial.

Trinidad y Tobago: Solo ha ido a un Mundial (2006). Podría firmar su regreso tras 20 años.

Bermudas: Nunca ha ido al Mundial.



Grupo C

Honduras: Ha participado en tres Mundiales (1982, 2010 y 2014). Podría firmar su regreso tras 12 años.

Costa Rica: Ha participado en seis Mundiales (1990, 2002, 2006, 2014, 2018 y 2022). Podría firmar su sétima participación y su cuarta de manera consecutiva.

Haití: Solo ha ido a un Mundial (1974). Podría firmar su regreso tras 52 años.

Nicaragua: Nunca ha ido al Mundial.