Gustavo Alfaro: "Para ustedes (la prensa) yo tendría que presentar la renuncia"

“Tengo la sensación de que soy culpable de todos los males que tiene Costa Rica. ¿Por qué no miramos para atrás? ¿Cómo le fue a Costa Rica con Emiratos Árabes? ¿Cómo fue en todos los partidos amistosos que jugó? Yo digo que hay un problema que viene desde hace tiempo. Yo me hago cargo desde que yo me hago cargo y también me hago cargo de todo lo que me tengo que hacer cargo”, comentó Alfaro.

Y agregó: “Yo tengo un montón de argumentos para decir que esto se puede arreglar. Para ustedes (la prensa) yo tendría que presentar la renuncia, porque parece que ya tendría que presentar la renuncia porque yo soy el dueño de la peor parte de la historia de Costa Rica. Yo sé dónde va a terminar Costa Rica. Y si me tocó así, mejor. Si quieren disparar contra mí, disparen, yo no tengo ningún problema. Yo sé lo que tengo entre manos"