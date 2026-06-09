Fernando Batista: "Mañana es un juego para seguir creciendo en la identidad de equipo"

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, asegura que el partido ante Inglaterra va más allá de un resultado y cree que es la posibilidad perfecta para seguir puliendo una base de juego de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

De ahí que para el amistoso programado para este miércoles a las 2 p. m. (hora de Costa Rica) servirá no solo como vitrina internacional, sino como la posibilidad de pulir el juego de todo el colectivo.

El estratega argentino aseguró que realizará pocos cambios con respecto al último fogueo ante Colombia (derrota 3-1), pero asegura que sí le gustaría ver a los que aún no han tenido oportunidad.

-Se ha dicho que para el partido ante Inglaterra se enfocan más en otras cosas que en los resultados, pero ¿qué le gustaría ver para salir feliz del fogueo?

La realidad es que nosotros estamos construyendo una selección nueva, apuntando hacia el futuro, a las próximas eliminatorias y Copa Oro.

Lo que yo quisiera es siempre dar un escalón más en el nivel de jugar y ver algunas cosas en el cuerpo técnico que nos fueron gustando, como el orden, y mañana es para seguir creciendo como identidad de equipo.

Ellos son muy fuertes y se están preparando para jugar un Mundial, y trataremos de hacer un partido fuerte con mucha concentración.

-¿Qué tantos cambios hará en la alineación? ¿Dará continuidad o le dará oportunidad a otros futbolistas?

La tengo clara (la alineación). Hoy es el último entrenamiento por la tarde y, más allá de los nombres, es tratar de dar una continuidad a la identidad de juego. Me gustaría que tuvieran minutos algunos muchachos que están por primera vez y el equipo en mente lo tenemos listo; ojalá puedan jugar la mayoría de jugadores y lo bueno es para ver a muchos de ellos.

-Le ha tocado un arranque un poco convulso con tantas situaciones extradeportivas. ¿Cómo afronta un cuerpo técnico este proceso tan estrellado?

Nosotros estamos con una idea y una construcción en la que hay mucha cosa. Después trato de no salir del trabajo diario, que es dentro del campo, y todo lo que haya afuera lo afrontaremos como cuerpo técnico, y que los jugadores, más allá de talento, tienen que tener una disciplina y el que no tenga esa forma de pensar que no nos acompañe. Lo de nosotros es trabajar y la otra parte está en los jugadores.

-¿Cree que ha encontrado el material humano adecuado para trabajar o siente que debe comenzar a tener variaciones en sus convocatorias para encontrar el punto exacto del equipo?

En realidad, estamos hace dos meses y medio e intentamos tener una evaluación individual y no grupal, pero estamos en una idea de lo que queremos como grupo y lo estamos llevando adelante. En estos días, con tres microciclos seguidos, es bueno para afianzar la idea.

Ojalá puedan tener la mayoría de jugadores minutos para poder verlos; sabemos que de acuerdo al partido a veces se puede y otras no, pero cada juego es un paso para crecer como equipo.

-El otro día Rónald González destacó su actitud para trabajar, pero ¿cómo es trabajar con Rónald González y en general en Costa Rica?

Con Rónald tenemos una comunicación diaria todos los días, pues estamos juntos en el Proyecto Gol desde inicio del día hasta el final. Es muy bueno el conocimiento de cada jugador y me gusta interiorizar con cada uno de los jugadores jóvenes para ir desarrollándolos. La verdad, muy a gusto, pues cuando uno quiere comenzar un proceso nuevo y se encuentra un buen lugar, es muy bueno y la verdad muy contento con Rónald y los demás técnicos de liga menor.

-¿Cuál es el rol que quiere ver de Christopher Núñez? Pues antes ni siquiera lo llamaban y ahora lo ven diferente?

Él tiene un talento muy bueno. Todo este tiempo que estuvimos viendo la parte final del torneo, creo que fue un jugador sobresaliente de su equipo; puede jugar de mediapunta, extremo, interno y las condiciones que tiene son las que ven muchos; es desequilibrante y por eso está con nosotros y esperamos que esté mucho tiempo con nosotros.

-Hay muchos problemas en el fútbol costarricense y siempre decimos que vamos a llevar un técnico para ir al Mundial, pero no para arreglar el fútbol del país. ¿Qué tiene usted para hacer algo diferente por nuestro fútbol?

Primero, ojalá que podamos completar no solo el objetivo de ese proceso del Mundial, sino el resto de metas. Pero siempre que uno inicia un proceso, a mí me gusta interiorizar en otros aspectos como proyectar jugadores, estar en contacto con los clubes, y acá haremos lo mismo: que los futbolistas se desarrollen y estén en las mejores ligas. Ojalá podamos crecer todos los días, pero todo lo que lleva de mi parte, haré todo lo posible con trabajo para llevarlos a eso.

-¿Qué espera para el partido ante Inglaterra y no sé si ve a ingleses como favoritos al título?

Espero un partido difícil; sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, un gran entrenador y que está para la parte final de un torneo para la Copa del Mundo, y no tengo duda de que serán protagonistas en el certamen.

-¿Veremos una alineación similar a la de Colombia?

Un poco sí, será muy similar a lo del otro día. Algunos nombres pueden llegar a cambiar, pero la idea no es variar mucho. También no quiero cambiar mucho para aprovechar la competencia oficial, pero está bueno que los mismos jugadores adquieran confianza; siempre pueden darse variantes, pero no muchas al último partido.

-¿Cómo manejar la parte psicológica y emotiva dentro del equipo con todo lo que ha pasado?

Ellos saben o, por lo menos, en este proceso que tenemos, cosas que no vamos a tolerar o negociar, como la disciplina. Luego, muchas veces tenemos conversaciones y uno no puede dejar de lado que son personas las que juegan este fútbol, pero esa disciplina futbolística y humana viene desde los clubes, pero en esta construcción y proceso la indisciplina no es negociable.



