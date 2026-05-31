Fernando Batista: "En la Selección no solo hay que ser talentoso, hay que tener disciplina"

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, brindó su punto de vista luego de los actos de indisciplina que desencadenaron en la separación de la convocatoria de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, para los juegos ante Colombia e Inglaterra.

—¿Cómo se va a manejar el proceso de los futbolistas que salieron por indisciplina Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal? ¿Queda cerrada la puerta para ellos?



Primero, todo lo que sea interno queda en el grupo. Segundo, he hablado con ellos y como me han escuchado en otras oportunidades, en la Selección no solo hay que ser talentoso, hay que tener disciplina y valores que no vamos a negociar, sea quién sea. No te puedo asegurar si las puertas están cerradas o abiertas, lo importante es que puedan mejorar cosas que les han pasado. Cuando están acá adentro, hay disciplina y valores que no las negocio.



—¿Le preocupa los hábitos y comportamientos de los jugadores ticos?



Me preocupa no hablar de fútbol, que tengamos que hablar de cosas extra fútbol, me contrataron para hablar de fútbol. Los jugadores que van llegando a la Federación saben que aquí hay normas que no voy a negociar y eso lo tienen bien claro, luego está en cada quien. Ojalá lo puedan mejorar, no solo para los que les tocó salir, si no para los que vienen, la disciplina no se negocia.



—¿Cómo está la situación de Keylor Navas en la Selección? ¿Hablará con él?



Puedo decir de Keylor que es de los más representativos del fútbol tico y a nivel de arquero en el mundo. Cuando se construyen cosas nuevas en el fútbol hay que ver a otros compañeros. La actualidad de Keylor es muy buena, pero no puedo pensar solo en la actualidad, tengo que pensar en el 2030 y son cuatro años. Ojalá Keylor pueda ser una ayuda desde su experiencia. En algún momento tendremos una charla, es un referente, pero en la construcción tenemos que pensar a armar a los porteros que hemos llamado que creemos que hay calidad para futuro.



—¿Qué diagnóstico ha hecho del fútbol de Costa Rica? ¿Hay campos para Keylor Navas, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas?



Estos entrenamientos que tuvimos con los jóvenes y algunos que ya vienen jugando bastante son muy buenos. Quiero que estos chicos sean la nueva construcción de este equipo, hay que pensar en la próxima eliminatoria y próximo Mundial, quién puede llegar y hay que trabajar desde las bases.

Hay que tener un equilibrio entre jugadores jóvenes. Quizás entre dos o tres años llegan con 25 años y es un proceso, es una formación, una idea. Las puertas de la Selección no están cerradas para nadie.



—¿Qué será clave para competir ante Colombia?



Estamos en un proceso de construcción de un proyecto y proceso nuevo. Vamos a enfrentar a una selección mundialista que tiene mucho tiempo de trabajo. Queremos ir construyendo una idea de juego con un equipo competitivo.



—¿Solo hay un jugador de 30 años, cuál es el mensaje para los más veteranos?



Cuando uno inicia un proceso y construye algo bueno, acá no hay jugadores jóvenes ni grandes, hay para la selección, es lo que uno pretende: armar este grupo para el futuro. Hemos iniciado con un promedio de edad para los jóvenes, es un proceso de cuatro años para el próximo Mundial.



—¿Cuáles otros jugadores pueden ser referentes para el futuro?



Estamos en una etapa de construcción, de idea, de grupo, de mentalidad. Hay jugadores que pueden llevarlo adelante.



—¿Qué opina de Andrey Soto?



Andrey es un jugador que nos gusta mucho, nos puede dar cosas importantes en la generación de juego, en rupturas, tiene buen pase, buena pegada, por algo hoy ha hecho un pase a un club como Saprissa. Es un jugador que en esta etapa lo consideramos y ojalá pueda seguir creciendo.

