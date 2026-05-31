Fernando Batista dio lista de convocados para partido ante Colombia

El seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Colombia.

El juego será este lunes a las 5 p. m. y servirá como despedida al Mundial para los cafeteros, que están en el Grupo K junto a Uzbekistán, Congo y Portugal.

Quedaron fuera: el portero Christopher Moya (Cartaginés) y Doryan Rodríguez (Puntarenas).

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La indisciplina golpeó al grupo

El pasado lunes fue un día de caos total en La Sele, no bastó con el fracaso de quedar fuera de la Copa del Mundo para sentar cabeza y ahora fue la indisciplina de tres jugadores que golpean a la Selección Nacional.

Se trata de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes fueron separados de la concentración de la Tricolor para los juegos ante Colombia e Inglaterra.



Para el entrenamiento del lunes en la mañana saltaron casi todos los jugadores al campo del Proyecto Gol, pero faltó uno: Bran.



El primer anuncio fue ese día a las 8:42 a. m. por medio de un comunicado de prensa. La noticia: Bran no continuaba en la Tricolor.



“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, indicó la Federación en un texto publicado en su sitio web.



Posteriormente, en la tarde saltó el rumor que se propagó rápidamente: vendrían más salidas.



Eso se confirmó a las 5:37 p. m., cuando en otro boletín de prensa se informó oficialmente la salida de Vargas y Madrigal.



"La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales", informó la Federación.



Graves consecuencias.

Ante lo sucedido, a las 12:35 p. m., Liga Deportiva Alajuelense comunicó la separación también de Bran y Vargas del equipo.



"En estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización", cita el texto.



En el caso de Warren, su ficha pertenece al Nashville de la MLS.