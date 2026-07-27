Fernando Batista advierte sobre el reto de la Tricolor: "Vamos a enfrentar rivales difíciles"

El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Fernando Batista, aseguró que la Copa de Naciones representará un desafío importante para la Tricolor, debido al nivel de los rivales que integran su grupo y al crecimiento que han mostrado varias de las selecciones del área.

Costa Rica quedó ubicada en el mismo sector que Curazao, Haití, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana. En esta fase, la Tricolor disputará únicamente cuatro partidos, con un calendario de dos encuentros como local y dos como visitante.

El estratega argentino puso especial atención en el presente de Curazao y Haití, ambas selecciones estuvieron por primera vez en la Copa del Mundo, lo que, a su criterio, les brinda un impulso adicional.

“Vamos a enfrentar dos rivales mundialistas que vienen con el envión y todo lo que representa clasificar por primera vez a un Mundial, como Curazao y Haití, y bueno, sabemos que son rivales que hoy se encuentran con una actualidad en alza, rivales difíciles; después con Nicaragua, que bueno, se ha enfrentado varias veces. Los tres en todas las zonas son todos rivales difíciles”, afirmó Batista.

El seleccionador insistió en que el principal enfoque debe estar en el crecimiento del equipo costarricense y en consolidar una identidad de juego de cara a los próximos compromisos internacionales.

“Acá lo importante es lo que nosotros vayamos construyendo, lo que nosotros vayamos armando como equipo, como idea de lo que pensemos, y no tengo dudas de que nos vamos a preparar bien para afrontar no solo estos setiembre y octubre, sino lo que venga de noviembre y toda la expectativa que puede pasar para todo lo que venga”, concluyó el entrenador.

Con estas declaraciones, Batista dejó claro que, más allá del nivel de los adversarios, la prioridad será fortalecer el funcionamiento de la Selección de Costa Rica con la mirada puesta en los compromisos de septiembre, octubre y los desafíos posteriores en el camino hacia sus próximos objetivos internacionales.



