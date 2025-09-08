Fedefútbol invita al partido contra Haití a aficionados que no ingresaron al estadio en Nicaragua

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) invitó a los aficionados que no pudieron ingresar al estadio en Managua el viernes pasado, a pesar de contar con entrada en mano, a ser parte del duelo contra Haití.

Como agradecimiento por el esfuerzo, la pasión y el amor por La Sele de todos los costarricenses que viajaron hasta Nicaragua, la Fedefútbol desea tenerlos como invitados especiales este martes a las 8 p. m.

Para aplicar, los aficionados deberán presentar la entrada física del partido contra Nicaragua —sin romper— y una foto del pasaporte con el sello de ingreso a ese país en septiembre. Ambos requisitos son obligatorios.

El ingreso exclusivo será por la Puerta Oeste del Estadio Nacional, ubicada diagonal a Teletica, donde habrá un acceso debidamente identificado para este grupo de seguidores.