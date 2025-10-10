La Sele
Fedefútbol anuncia 21.000 entradas vendidas para Costa Rica-Nicaragua
La Tricolor está obligada a ganar en casa para mantener vivas las esperanzas de clasificar al Mundial
La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció que, hasta este viernes, se han vendido más de 21.000 entradas para el partido entre Costa Rica y Nicaragua.
El cotejo se jugará este lunes a las 8 p.m. en el Estadio Nacional.
Los ticos llegan con tres puntos en el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf, y para asegurar un boleto directo deben terminar primeros.
La Tricolor viene de empatar en Honduras, mientras que los nicaragüenses cayeron 0-3 en casa ante Haití.
“En este momento, las zonas con más entradas disponibles son los sectores de sol norte y sol sur, y algunas en sombra y platea”, explicaron desde la Fedefútbol.
Las entradas se pueden adquirir en specialticket.net.