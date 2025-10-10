Fedefútbol anuncia 21.000 entradas vendidas para Costa Rica-Nicaragua

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció que, hasta este viernes, se han vendido más de 21.000 entradas para el partido entre Costa Rica y Nicaragua.

El cotejo se jugará este lunes a las 8 p.m. en el Estadio Nacional.

Los ticos llegan con tres puntos en el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf, y para asegurar un boleto directo deben terminar primeros.

La Tricolor viene de empatar en Honduras, mientras que los nicaragüenses cayeron 0-3 en casa ante Haití.

“En este momento, las zonas con más entradas disponibles son los sectores de sol norte y sol sur, y algunas en sombra y platea”, explicaron desde la Fedefútbol.

Las entradas se pueden adquirir en specialticket.net.