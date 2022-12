"Exorbitante e improcedente": Así ven exfederativos millonaria comisión en fallido juego de La Sele

"En esa época se negociaba entre federaciones, después del 2019 desconozco y me toma por sorpresa saber que una empresa negoció en apariencia tres o cuatro encuentros y me toma por sorpresa que esta misma empresa represente los intereses del entrenador actual de la federación de futbol. Este monto no es exagerado, es improcedente, no se puede permitir, eso no procede en ninguna actividad comercial", concluyó.