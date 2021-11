¿Errores de Leonel Moreira comprometen su puesto como segundo portero de La Sele?

El guardameta Leonel Moreira tuvo una desatención que al final terminó en el gol de Canadá que significó una nueva derrota para la Selección Nacional rumbo a Catar 2022.

El balón suelto en una salida les permitió a los canadienses firmar los tres puntos, pero significó el segundo error consecutivo del portero de Alajuelense, pues ante Estados Unidos sufrió una acción muy cuestionada.

De ahí que muchos se pregunten si Moreira tiene tan segura esa posición de segundo guardameta de La Sele, luego del titular indiscutible que es Keylor Navas.

Lea también La Sele Venta de entradas para juego de La Sele no termina de calentar El aforo permitido para este martes es de 8.750 personas

Para tres expertos del fútbol nacional, no cabe duda que Moreira es el mejor portero del torneo local y su carácter lo perfilan favorito al puesto, pese a sus últimos yerros.

“Para mí Leo es el mejor portero de Costa Rica en el campeonato lo ha sido desde hace mucho tiempo y bueno son circunstancias. Qué difícil para un portero equivocarse. He visto más equivocaciones en el mediocampo o adelante y nadie dice nada”, explicó el exasistente de la Tricolor, Mauricio Solís.

El exseleccionado nacional indicó que es muy “injusto” criticar su trabajo en estos momentos.

“Lamentablemente a Leo se le han achacado errores que para mí tal vez se dan por un exceso de seguridad como le pasó ante Canadá, pero es muy injusto criticar que un portero de tanta categoría como Leo no tenga que estar en Selección. Después de Keylor, tiene que ser Leo, hoy debe ser así”, aseveró categóricamente.

Por su parte, el extécnico de Alajuelense, Luis Marín, explicó que no se puede culpar a una sola persona del bajo rendimiento de la Tricolor a lo largo del proceso.

“Leo en este momento es el segundo y está claro que es un hombre que le ha puesto el pecho a las balas cuando no ha estado Keylor y no podemos echarle la culpa de lo que ha sido la Selección al fin y al cabo es algo grupal y no se ha tenido buen rendimiento, Leo es uno de ellos, pero no es culpa de él que no se juegue bien o que La Sele no ataque o remate, es un trabajo en conjunto”, manifestó.

Otro de los consultados fue el técnico de Guanacasteca, Luis Fernando Fallas, quién más bien explicó que las falencias de la Tricolor son más en ataque que en el ámbito de los porteros.

“A mí no me gusta para nivel internacional, es un arquerazo pero no me gusta, pero lo de Leo es solamente un fallo que se pudo haber tapado con goles, pero jugamos a eso cuando no tenemos una idea clara, los fallos son letales y es muy relevante cuando no tienes juego ofensivo”, sentenció.

Lea también La Sele Keylor Navas ya entrena a tope con La Sele Navas volvería a la titular luego de perderse el duelo ante Canadá, partido en el que Leonel Moreira resultó ser uno de los más señalados.

Para el octavo partido eliminatorio este martes ante Honduras, se espera que el guardameta titular sea Keylor Navas, quien este lunes se sumó a los entrenamientos tras sufrir una lesión en su codo que le impidió estar ante los canadienses.

Este partido será a partir de las 7:05 p. m. y usted lo podrá disfrutar en transmisión de Teletica Radio.