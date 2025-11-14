En medio de las críticas, La Sele volvió este mismo viernes a los entrenamientos

Tras el papelón ante Haití de este jueves, la Selección Nacional arribó al país en horas de la madrugada y este mismo viernes por la tarde ya tuvo su primera práctica en el Proyecto Gol.

Según comunicó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), la práctica de este viernes se realizó a las 4 p. m. y a puerta cerrada.

Esta misma práctica de puertas cerradas la mantendrá durante el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, además de que será un único entrenamiento por día.

Ya para el lunes 17 de noviembre, en el día previo al juego ante Honduras, habrá apertura del entrenamiento a prensa para imágenes y video en los primeros 15 minutos de la práctica en las instalaciones del Proyecto Gol.

Ese mismo día se dará la conferencia de prensa previa por parte del técnico Miguel Herrera y un jugador a las 12 m. d. también en las instalaciones de la Fedefútbol.

El partido ante los catrachos será el próximo martes a las 7 p. m. en un Estadio Nacional que se encuentra totalmente vendido, pero que tras el resultado de este jueves estará carente de ilusión.