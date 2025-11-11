Duckens Nazon: El 9 de Haití que hincó a La Sele vuelve a escena

El 9 de Haití es la peor pesadilla de La Sele. Tres remates, tres goles en el Estadio Nacional aquella fatídica noche del 9 de setiembre con un 3-3 que supo a derrota y pena. Haití le remontó un 2-0 a La Sele gracias a Duckens Nazon.

El atacante tiene 31 años, es ficha del Esteghlal FC de la Iran Pro League. Su poderío ofensivo ya es comprobado, el daño ya está hecho y la Tricolor lo sabe.

Mide 1.81 mts y tras los tres goles que le marcó a La Sele en setiembre se dio a conocer su historia: El día que le marcó en tres oportunidades a Keylor Navas fue papá de su su hija Leya.

"No debía haber asistido al segundo partido contra Costa Rica. Aun así, corrí el riesgo de perderme el nacimiento de mi hija mientras era suplente, sin ninguna certeza de poder jugar… La historia me ha regalado un triplete", escribió Nazon en sus redes.



Al hamdouliLlah. C’est avec joie que je vous annonce la naissance de ma fille Leya 🩷. Elle se porte bien, tout comme sa maman.



Derrière cette naissance se cache une belle histoire :



Je ne devais pas assister au deuxième match contre le Costa Rica.

Ahora, Nazon volverá a estar frente a frente contra los ticos, este jueves a las 8 p. m. en Curazao, en un juego que podría ser de cuento de hadas para los haitianos y soñar con su segunda Copa del Mundo en su historia, tras 54 años.

El jugador ya está en Curazao, se unió este lunes y ya para el martes se realizó la primera práctica de trabajo. Dukens llega a este encuentro frente a los ticos como goleador de la eliminatoria de Concacaf con cinco anotaciones, junto a Anderson (San Vicente y las Granadinas).

¿Cómo frenarlo?

El poderío de Nazon estará aprueba frente a la nueva dupla de centrales ticos: Kendall Waston (1.96 mts) y Alexis Gamboa (1.91 mts).

El artillero no ha tenido mucha regularidad desde la fecha de setiembre con su club en Irán. De los últimos siete partidos, en uno no fue convocado y en dos fue suplente, en los restantes compromisos completó 160 minutos y firmó una asistencia, pero ningún tanto.

El haitiano tiene contrato con el Esteghlal FC hasta el 30 de junio de 2028.



Duckens vive algo que es común en esta selección de Haití: la doble nacionalidad, pues es francés; de hecho, su carrera la inició con el Vannes B y el Lorient B. Además, ha jugado en la India, Inglaterra, Bélgica, Escocia, Bulgaria, Turquía e Irán.