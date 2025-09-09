¿Dónde militan los jugadores de Haití, próximo rival de la Sele?

Este martes a las 8:00 p. m., el partido de la Selección Nacional ante Haití se ha convertido en uno vital para las aspiraciones patrias de ir al Mundial 2026.

El combinado haitiano viene de empatar contra Honduras y es un grupo de jugadores que tienen roce internacional, al ser legionarios.

Repasando los futbolistas que tuvieron acción contra La H, vemos que juegan en nueve países diferentes.

En Francia juegan Alexandre Pierre en el Sochaux II y Carlens Arcus en el Angers.

En Bélgica milita Jean Duveme, quien forma parte del Kortrijk y en Portugal están Léverton Pierre y Yassin Enzo Fortuné, ambos jugadores del Vizela.

En los Estados Unidos participan Markhus Lacroix en el Colorado Springs, Danley Jean Jacques en el Philadelphia Union, Fabrice Jean-Ian Picault en el Inter Miami, Louicius Don Deedson en el Dallas y Carl Fred Sainté en el Phoenix Rising.

En Inglaterra juega Jean-Ricner Bellegarde con el Wolverhampton Wanderers, mientras que en Ecuador se encuentra Ricardo Adé, defensor del LDU Quito y en Grecia juega Frantzdy Pierrot con el AEK Athens.

Finalmente, en Países Bajos está Ruben Fritzner Providence en el Almere City y en Irán milita Duckens Moïse Nazon, atacante del Esteghlal.







