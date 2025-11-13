Desde líder hasta tercera: Los escenarios de La Sele ante Haití

La Selección Nacional se juega el pase a la Copa del Mundo en dos partidos: el primero será este jueves a las 8 p. m. ante Haití; el segundo este martes a las 7 p. m. frente a Honduras.

Actualmente, la tabla de posiciones tiene a Honduras en el primer lugar, y por ende con el boleto directo al Mundial con 8 puntos. La Selección de Costa Rica es segunda con seis, Haití tercera con 5 y Nicaragua cuarta con 1.

Veamos los panoramas con los que la Tricolor puede salir de Curazao.

Si la Tricolor derrota a los haitianos, pase lo que pase en el partido Nicaragua-Honduras, el boleto directo al Mundial se definirá este martes contra los catrachos en el Estadio Nacional.

Si La Sele empata y Honduras gana, los ticos ya no podrían obtener el boleto directo y tendrían, exclusivamente, la oportunidad de pelear por uno de los dos boletos a repechaje.



Y si Costa Rica pierde, pase lo que pase en el duelo Nicaragua-Honduras, ocupará el tercer lugar del grupo.



Hay que recordar que los dos campos para la repesca se otorgarán para las dos dos mejores selecciones que terminen en segundo lugar.

Aquí el detalle de cada uno de los panoramas con su respectiva tabla de posiciones:

Si Costa Rica gana y Honduras gana:



Honduras 11 pts

Costa Rica 9 pts

Haití 5 pts

Nicaragua 1 pts

Si Costa Rica gana y Honduras empata:



Honduras 9*

Costa Rica 9*

Haití 5

Nicaragua 2



*Liderato por goles

Si Costa Rica gana y Honduras pierde:



Costa Rica 9 pts

Honduras 8 pts

Haití 5 pts

Nicaragua 4 pts

Si Costa Rica empata y Honduras gana:



Honduras 11 pts

Costa Rica 7 pts

Haití 6 pts

Nicaragua 1 pts



Si Costa Rica empata y Honduras empata:



Honduras 9 pts

Costa Rica 7 pts

Haití 6 pts

Nicaragua 2 pts

Si Costa Rica empata y Honduras pierde:

Honduras 8 pts

Costa Rica 7 pts

Haití 6 pts

Nicaragua 4 pts



Si Costa Rica pierde y Honduras gana:

Honduras 11 pts

Haití 8 pts

Costa Rica 6 pts

Nicaragua 1 pts

Si Costa Rica pierde y Honduras empata:

Honduras 9 pts

Haití 8 pts

Costa Rica 6 pts

Nicaragua 2 pts

Si Costa Rica﻿ pierde y Honduras pierde:

Honduras 8 pts*

Haití 8 pts*

Costa Rica 6 pts

Nicaragua 4 pts



*Líder por goles