Crónica de un desastre inesperado: La Sele a las puertas del fracaso descomunal

La Selección Nacional, dirigida por el técnico Miguel Herrera, está a las puertas de un fracaso descomunal: quedar fuera de la Copa del Mundo 2026.



Si yo escribiera estas líneas el 28 de febrero de 2023, cuando la Concacaf hizo oficial el formato de la eliminatoria mundialista, jamás pensaría que a falta de un partido, La Sele estaría en el tercer lugar.



Es que vamos a ver... son tres boletos directos, dos mejores segundos a repechaje, en una fase donde no estuvieron México, Estados Unidos y Canadá. Y aún así, con todo eso, Costa Rica ya ve de lejos el Mundial: es increíble.

Todo inició con un dramático 1-1 en Managua, Nicaragua, cuando el partido iba 0-1 a favor de los ticos y con un hombre de más en el campo. Bueno... nos comimos el cuento de que ese empate de visita estaba bien.

Lo que jamás creeríamos sería el 3-3 contra Haití en el Estadio Nacional luego de irnos con un 2-0 al descanso y con un juego impecable.

Ya con la soga hasta el cuello y con un panorama complejo, la Tricolor empató sin goles en Honduras y luego goleó 4-1 a Nicaragua en Costa Rica.

Ahora, volvió la inestabilidad completa, la incertidumbre, la nervia, el estrés... se perdió 0-1 contra Haití, en Curazao, en territorio neutral. Sin lugar a dudas una pena.

A falta de un partido este martes a las 8 p. m. ante Honduras en el Estadio Nacional el escenario es el siguiente: La H es líder con 8 puntos, mismos que Haití, La Sele es tercera con 6 y Nicaragua tiene 4.