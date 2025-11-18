Costa Rica quiere evitar la vergüenza ante Honduras en dramático cierre de eliminatoria de Concacaf

Costa Rica, Honduras y Haití en el grupo más dramático

El Grupo C concentra la mayor tensión: Honduras y Haití lideran con 8 puntos, seguidos por Costa Rica, que suma 6 y debe ganar para evitar quedarse sin Mundial después de tres citas consecutivas.

El duelo clave será en el Estadio Nacional, en San José, donde Costa Rica recibirá a Honduras en una nueva edición del clásico centroamericano. A los ticos solo les sirve la victoria.

La afición mantiene vivo el recuerdo del histórico Brasil 2014, donde Costa Rica sorprendió al mundo al dejar por el camino a Inglaterra, Italia y Grecia para llegar hasta cuartos de final.

Con un triunfo, y salvo que Haití gane con varios goles de diferencia ante Nicaragua, Honduras estaría en su cuarto Mundial.



"Es el partido de nuestras vidas", repitió el hondureño Devron García en conferencia de prensa.

Siete selecciones por tres boletos

En total, siete selecciones —Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica— pelearán este martes por los tres boletos directos al Mundial de Norteamérica 2026.

Dos equipos quedarán fuera y se unirán a los eliminados Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua.

Concacaf otorga tres plazas directas, una por grupo, y dos cupos de repesca intercontinental para los mejores segundos.

La ausencia de México, Estados Unidos y Canadá —clasificados por ser anfitriones— abrió una oportunidad histórica para selecciones emergentes.

Grupo A: Surinam y Panamá mano a mano

En el Grupo A, Surinam y Panamá llegan empatados en el liderato y se juegan el pase. Los caribeños visitan a Guatemala, mientras los panameños reciben al colista El Salvador.

Surinam tiene la ventaja de una diferencia de goles de +3 sobre Panamá. Los panameños necesitan un tropiezo de Surinam o golear para equilibrar esa diferencia.

Dirigidos por el exarquero Stanley Menzo, del Ajax, los surinameses llegan invictos.

Panamá, aspirando a su segunda clasificación tras Rusia 2018, llenará el Rommel Fernández.

"Creo en el profesionalismo de los jugadores guatemaltecos, sería una vergüenza que regalen el partido", afirmó el volante Alberto Quintero.

Grupo B: Jamaica o Curazao por un boleto histórico

En el Grupo B, totalmente caribeño, Curazao puede clasificarse por primera vez a un Mundial si puntúa en su visita a Jamaica, que necesita ganar para volver a una Copa del Mundo tras Francia 1998.

Curazao llega invicto con 11 puntos, mientras Jamaica suma 10, aunque jugará en casa en Kingston.

Ya en la primera vuelta, Curazao había derrotado a los Reggae Boyz, añadiendo más presión al choque decisivo.



