Concacaf: Costa Rica con juego clave, Honduras y Jamaica cerca del Mundial

Ciudad de Panamá, Panamá | La Selección de Costa Rica afronta un duelo clave este jueves en la eliminatoria de Concacaf, donde no tiene margen de error si quiere mantener vivas sus opciones de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

Para Costa Rica, ir a su séptimo Mundial pasa primero por ganar en Haití y luego jugársela en la última jornada ante Honduras, en una eliminatoria donde el equipo, dirigido por el mexicano Miguel Herrera, ha generado muchas dudas.

El Piojo se ha apoyado en figuras como el arquero Keylor Navas y los veteranos Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell para sostener a una Sele a la que le ha faltado personalidad y experiencia para cerrar los partidos.

La afición costarricense todavía recuerda el histórico Brasil 2014, cuando el equipo sorprendió al mundo al llegar a cuartos de final y dejar en el camino a Inglaterra, Italia y Grecia.

"El 2014 fue algo que marcó a todo un país y a toda esa generación", dijo Campbell esta semana.

En el Grupo C, Honduras lidera con 8 puntos, seguido por Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

Los hondureños, dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, podrían asegurar su boleto mundialista si vencen en Nicaragua y si Haití y Costa Rica empatan. Si no lo logran, la clasificación se decidirá en la última jornada, en el esperado choque entre La Sele y los catrachos.

Rueda no podrá contar con su delantero estrella Anthony Lozano, lesionado de ligamento cruzado. “Es una responsabilidad muy grande” clasificar al Mundial, dijo el técnico colombiano, quien confesó vivir noches “incompletas de sobresalto” por la tensión de la eliminatoria.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres boletos directos al Mundial y dos a repesca, mientras Estados Unidos, Canadá y México ya están clasificados por ser anfitriones.

La sonrisa de Jamaica

En el Grupo B, Jamaica también está cerca del objetivo. Los Reggae Boyz clasificarán a su segundo Mundial —tras Francia 1998— si vencen en su visita a Trinidad y Tobago y Curazao pierde ante Bermudas.

El equipo caribeño, dirigido por el inglés Steve McClaren, lidera con 9 puntos y busca "llevar una sonrisa" a su país tras el paso del huracán Melissa, que dejó una treintena de muertos. “Para clasificar es fundamental obtener un buen resultado”, advirtió el técnico.

Pelos de punta en Panamá

En el Grupo A, Panamá también se juega la vida. Los canaleros, dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen, comparten el liderato con Surinam (6 puntos), seguidos por Guatemala (5) y El Salvador (3).

“Es tanto tiempo de trabajo y ahora se define todo en dos partidos, te pone los pelos de punta, pero estamos preparados”, afirmó el delantero panameño Ismael Díaz.

Una derrota en Guatemala complicaría sus opciones de clasificación directa, aunque una victoria permitiría a Panamá depender de sí misma en la última fecha ante El Salvador.