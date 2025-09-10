Con cambios: Este es el 11 de La Sele para enfrentar a Haití

La Selección de Costa Rica se juega un partido muy importante ante Haití en su camino al Mundial 2026.

El técnico mexicano Miguel "El Piojo" Herrera realizó cambios en relación con el juego del pasado viernes contra Nicaragua (1-1).

Se trata de Julio Cascante por Francisco Calvo y Kenneth Vargas por Brandon Aguilera.

La Tricolor vive un momento entre críticas por su empate en Managua con un jugador de más, pero este martes puede ser la oportunidad ideal para reencontrarse con la afición.

Así alinea la Tricolor: