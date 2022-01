Christian Bolaños: "No soy de pedir Selección en un micrófono"

A las puertas de una nueva convocatoria a la Selección Nacional y con el antecedente de las declaraciones que había dado a la prensa, Christian Bolaños se volvió a referir sobre su presencia a la Tricolor.



El volante del Deportivo Saprissa afirmó que no le cierra las puertas a la Tricolor, mucho menos después de sus declaraciones.



“Yo nunca he cerrado la posibilidad de la Selección, pero tampoco soy de pedir Selección en un micrófono. Me gusta hablar en el terreno de juego. Sé lo que se ha hecho, todo mundo me lo comenta que sería un jugador seleccionable, pero uno entiende que hay una persona encargada de hacer la lista y uno respeta esas decisiones”, dijo en Teletica Radio.



“Nunca voy a llegar a decir que debo estar en la Selección, menos con 37 años porque no es correcto ni la manera. Uno tiene que levantar la mano en la cancha y esperar el llamado”, agregó.



En el mes de octubre, Bolaños había manifestado que la Tricolor la estaban manoseando y que existían jugadores que no tenían los méritos para ser convocados. El tres veces mundialista nuevamente defendió sus palabras de aquel momento.



“Es mi simple y humilde comentario, si a alguien le cayó bien o mal eso no es problema mío. Cada quien lo recibe como quiera. Soy jugador de fútbol me dé fútbol, me dedico a entrenar y jugar. Fue un comentario que hice que creo que es la verdad. Pero siempre voy a decir que en la selección tienen que estar los mejores y eso no puede cambiar nunca”, sentenció.



Sobre su renovación con el Deportivo Saprissa manifestó que es un premio a la constancia que ha tenido durante su carrera. Afirmó que actualmente tiene dos responsabilidades: ayudar a los jóvenes y rendir dentro del terreno de juego.