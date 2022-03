Canadá revela la lista de convocados para juego ante La Sele

La Selección de Canadá dio a conocer este domingo la lista de convocados para los últimos juegos eliminatorios.

La ausencia de la máxima figura, Alphonso Davies, ya era de conocimiento público.

Davies recién regresó a los entrenamientos del Bayern Múnich tras recuperarse de un problema cardiáco.

​Lo canadienses podrían sellar este jueves contra Costa Rica su boleto a la Copa del Mundo Catar 2022. Actualmente están invictos con 25 puntos en 11 juegos, con un balance de siete triunfos y cuatro empates.

Es la selección más goleadora con 19 tantos y la que menos anotaciones ha encajado con solo cinco.

La Sele, Jamaica y Panamá serán los rivales de los norteamericanos para esta última fecha de la octagonal de Concacaf.

Canada announces March squad for the Concacaf Final Round of FIFA World Cup Qualifiers#CANMNT 🍁 https://t.co/C4k7itTgIO pic.twitter.com/90f1XJmmnX